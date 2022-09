Valeria Mazza y discursos de odio: entre la cancelación y la libertad de expresión

Las declaraciones de políticos, artistas y referentes sociales suelen generar un gran impacto en la opinión pública que utiliza las redes sociales como catalizador de lo permitido o "cancelable". Estamos inmersos en una época donde es primordial que las palabras y las formas que toman los discursos sean analizadas de manera minuciosa. La opinión de Valeria Mazza generó una cataratas de comentarios que dan cuenta de un momento social donde predomina la crítica y los juicios de valor son un signo de estos tiempos.

"No me quiero meter en líos pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer. Entonces como mamá es mucho más simple, para mí es mucho más fácil y más simple la crianza del varón que de la mujer", aseguró Valeria Mazza durante una entrevista televisiva y las redes sociales estallaron con comentarios de usuarios que la tildaron de "machista".

¿Cuáles son los límites entre la libertad de expresión, disidencias o diferencias?

Los dichos de la modelo argentina fueron el disparador para que la discusión sobre los mandatos, estereotipos y prejuicios sobre las diferencias entre los géneros femenino y masculino tomara protagonismo. Este tipo de discusiones se suman a un momento donde predominan los conceptos sobre "discursos de odio" y "adoctrinamiento" como parte de la vida cotidiana. Cada palabra o enunciación es analizada e interpretada según el lente a través del cual se mire con los sesgos y experiencias que atraviesan la subjetividad de quien observa.

"VM es una de las grandes maestras de la feminidad sumisa. Ella y tantas otras han sido designadas por quienes deciden cuáles son las mujeres visibles y cuáles no, para educarnos en el ideal femenino, para enseñarnos cómo son y cómo deben ser las buenas mujeres. Y por hacerlo, y hacerlo muy bien, es premiada socialmente, lo ha sido a lo largo de décadas, cómo lo son otras tantas, con dinero, reconocimiento, cierta forma de poder. La sociedad toda premia a las “buenas mujeres” tan buenas que siguen educándonos a hasta el final de sus días, impartiendo lecciones y recordándonos cuál es nuestro lugar en la sociedad", expresaron en una publicación las referentes del movimiento "Mujeres que no fueron tapa".

"Por suerte cada vez somos más las que dejamos esa escuela, las que nos reconocemos orgullosamente afuera, las que intentamos hackear esos discursos que nos quieren objetos, que nos quieren sumisas", agregaron dejando abierta la posibilidad de comentarios sobre experiencias personales sobre distintos procesos de deconstrucción que se van generando a partir de la problematización de discursos arraigados que predominan en los diferentes ámbitos sociales, culturales y políticos.

Más allá de la discusión por el tema en sí mismo...desde hace un tiempo se observa que el ojo está puesto en las formas y términos que son utilizados para describir diversas situaciones o elaborar conceptos. Las palabras y discursos posicionan a quienes los emiten en un espacio político que no necesariamente es partidario.

"Es muy difícil debatir estos temas sin caer en polarizaciones ya que los grupos hacen un uso político de las discusiones públicas", destacaba un investigador al ser consultado sobre los alcances del denominado "discurso del odio".

La respuesta de Valeria Mazza a las críticas recibidas

“Ay, bueno, bueno, bueno... ¡cómo se puso la cosa!”, expresó la modelo y empresaria argentina Valeria Mazza a través de sus redes sociales hablando de las repercusiones que tuvieron sus declaraciones sobre las diferencias en la crianza entre hombres y mujeres.

“Uno: el ser padres es el desafío más grande que tenemos en la vida, nadie nos enseña, hacemos lo que podemos, lo que vamos aprendiendo que nuestros hijos nos van enseñando. Y muchas veces repetimos lo que hemos aprendido de nuestros padres. Dos: uno no educa igual a ninguno de nuestros hijos, más allá del sexo, porque lo ideal no es dar lo que uno puede sino lo que ellos necesitan. Más allá del sexo tiene que ver con su personalidad y sus necesidades”, manifestó mirando fijamente a la cámara y por último dijo: “Hablo desde mi lugar, esto es lo que conozco, lo que a mí me pasa, es mi experiencia”.