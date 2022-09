Una encuesta reveló cómo perciben su calidad de vida los argentinos

Una encuesta realizada a los lectores de MDZ en el sitio online muestra cómo perciben los argentinos su calidad de vida. La gran mayoría de las personas que participaron del sondeo respondió que sienten que su bienestar empeoró en los últimos meses.

La consigna fue: ¿Sentís que tu calidad de vida empeoró en los últimos meses?. El 91%, de las 8.153 personas que participaron de la encuesta, respondió que sí sienten que ha empeorado; mientras que menos del 10% respondió que siente que no fue así.

La encuesta fue realizada en mdzol.com el 7 de septiembre.

“Ya no puedo…”

“Con los aumentos que hay por la inflación tuve que bajar mi calidad de vida. Ya no puedo ir a cenar afuera, juntarme con amigas. Soy jubilada y antes los jubilados hacíamos viajes más seguido y ahora no”, cuenta Marta (67). La mujer añade que toda esta situación le genera pena y tristeza. “Con el país que tenemos, la cantidad de recursos y la gente que tenemos es una vergüenza que estemos pasando por esto. Amo mi país y no me gusta verlo así y ver a la gente triste”.

“Ya uno no puede darse ciertos lujos, tenés que pensar muy bien que gastar. Esto lleva a que ahora todos estén más estresados, de mal humor, que haya quejas por todo”, comparte Ailén (27).

“Nosotros hemos mejorado nuestra calidad de vida, gracias a que hemos progresado en los trabajos y hemos tenido aumento de sueldos”, cuenta una pareja y agrega que a pese a ello “vemos que hay mucha gente que no está en las mismas condiciones que nosotros, que ha disminuido su calidad de vida por la inflación. Empatizamos con esas personas que no están en la misma situación que nosotros”.

Muchos consideran que la calidad de vida disminuye debido a la inflación.

El pesimismo gana lugar

Según explica el sociólogo y psicólogo social, Arturo Flier, al evaluar la calidad de vida, se deben considerar dos variables. Por un lado, las variables duras: ingresos económicos, acceso a la educación, salud, trabajo y seguridad; por otro lado, las variables blandas: expectativas de futuro, bienestar o malestar general, la situación familiar.

“Recientes estudios muestran que 7 de cada 10 alumnos del último año del secundario se plantean irse del país porque no se les brinda un futuro en Argentina. Esto también forma parte de la calidad de vida, un padre sabe lo que implica que un hijo se vaya a vivir al exterior por falta de oportunidades”, expresa Flier. Este dato surgió de una encuesta realizada a estudiantes de quinto año de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual participaron 939 estudiantes.

El sociólogo agrega que concretamente se debe tener en cuenta también el impacto de la pandemia en la calidad de vida de los argentinos. “Puntualmente, me ha llamado la atención el impacto en adolescentes que han mostrado autoagresiones, angustia, malestar”.

“La mayoría de los argentinos percibe una pérdida en su calidad de vida porque el poder de compra ha disminuido de manera notable, más en este último lapso, donde se prevé una inflación cercana al 100%. En los últimos años esto viene dándose de forma constante, aunque en menor intensidad”, expone Flier.

No poder seguir pagando la cuota de un colegio privado, la pérdida de obra social o cobertura de salud, así también como la creciente inquietud en cuanto a la seguridad personal, son algunos de los ejemplos que llevan a que una persona sienta que ha disminuido su bienestar.

En cuanto a la percepción de inseguridad personal, el sociólogo comparte que la misma ha aumentado “producto también de la violencia política, manifestada a nivel verbal, aunque con el atentado a la vicepresidenta ya hay un cambio cualitativo en esta percepción”.

Toda esta situación lleva a que "el humor social de los argentinos sea el pesimismo". El cual, "se retroalimenta de manera individual, se manifiesta con incertidumbre, retracción de los gastos que lleva a retracción de la producción y de los empleos. En fin, un círculo vicioso que va deteriorando gradualmente nuestra calidad de vida”, afirma el sociólogo y psicólogo social.

“No funciona el `sálvese quien pueda´”

Sin embargo, Flier considera que “a nivel global la manera de ir rompiendo con esta percepción es brindar un rumbo claro, un buen signo sería en este momento generar un acuerdo político que rompa esa imagen de grieta por más que subsistan las diferencias y se pongan de acuerdo en tres o cuatro aspectos que luego se conviertan en políticas de Estado”.

Y añade: “ir todos hacia la misma dirección y tener una perspectiva de futuro, calma el presente y disminuye las ansiedades y el desconcierto. También la sensación de estar solo ante la crisis”.

Mientras que a nivel individual, Flier considera que la respuesta está en que cada persona refuerce sus vínculos. “Somos seres gregarios por naturaleza y la ética del naufragio del sálvese quien pueda no funciona nunca”.