Un colegio para chicos con discapacidad advierte que puede cerrar por recortes en salud

La decisión del Gobierno nacional de realizar recortes en el presupuesto del Ministerio de Salud, está dejando a muchos prestadores al borde del cierre por la difícil situación financiera.

Un caso dramático es lo que sucede con los colegios para chicos con discapacidad que, ante la demora en el pago de las obras sociales, están empezando a comunicar a las familias que viven una situación insostenible.

Un ejemplo en lo que sucede en el Instituto Génesis, al que concurren unos 20 alumnos, que envió a los padres una nota advirtiendo de la gravedad del momento.

“Les informo que la mayoría de las obra sociales no nos pagan desde hace seis meses. Estamos atravesando dificultades financieras y económicas muy severas. El ajuste no debe llegar a la discapacidad. Si vivimos con equidad que ajusten sus dietas los senadores y diputados. Y que disminuyan sus sueldos el presidente, la vicepresidente y sus ministros. Que no dilapiden los fondos públicos y que los gremialistas vivan con sobriedad y humildad. Nuestros niños y jóvenes no son culpables de los malos manejos económicos. Veo con preocupación un cierre futuro de las Escuelas de Educación Especial”, dice la nota firmada por el profesor Andrés Reale, representante legal del establecimiento ubicado en la Capital Federal.

El Ministerio de Economía debe girar el dinero a la Superintendencia de Salud que es la encargada de enviar los fondos a las obras sociales. Si la demora viene desde hace algunos meses, con la llegada de Sergio Massa al palacio de Hacienda se agravó y provocó protestas de familiares y distintos tipos de prestadores en Plaza de Mayo. Para hoy, viernes, a las 20 horas, se está convocando a una marcha de antorchas, frente a la Casa Rosada, bajo el lema “no al ajuste en discapacidad”.

El borrador de un decreto que estuvo circulando días atrás mostraba la decisión oficial de avanzar en esos recortes que también incluyen al Ministerio de Educación.

“Como madre de Delfina una niña con discapacidad, tiene síndrome de down, estoy muy angustiada como todos, frente a la decisión de este gobierno de recortar los recursos para educación lo cual afecta gravemente a las personas con discapacidad. Esto llevo a que tanto las prestadoras, como los colegios especiales no reciban los pagos hace 4 o 6 meses, desde las obra sociales o prepagas, porque la Superintendencia de Salud freno los pagos los tienen paralizados por orden del Ministerio de Economía”, dijo Bettina a MDZ, quien envía a su hija al instituto mencionado.

“Hasta el momento han aguantado por amor a los niños que atienden, pero se les está haciendo insostenible seguir adelante y hoy sufrí el peor momento de mi vida al recibir un oficial comunicado del Colegio de Delfina donde nos anticipan que de no ponerse todos los pagos en orden deberán cerrar, De esta manera Delfi queda excluida ya que no puede ir a un colegio normal, porque realmente no puede seguir el ritmo de las clases ni de sus compañeros. Nunca pensé que se iban a llegar a tanto. Pero claramente para este gobierno los discapacitados y los jubilados generan gastos. Y por eso quieren eliminarlos”, agregó.