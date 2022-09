¿Existe un discurso de odio en Argentina?

MDZ Radio habló con Adriana Amado, especialista en medios e investigadora, sobre la idea de “discursos de odio” y la posibilidad de una ley en torno a dicha temática.

Para la especialista es incorrecto decir que nuestro país está atravesado por un discurso de odio: “No existe un solo documento, informe, investigación, papers, publicado en alguna revista científica que diga que Argentina está atravesando un momento violento. Si tenemos una cultura política muy pobre que no ha aprendido, a pesar de 40 años de democracia, a debatir ideas e intercambiar, a respetar el contrario. Sí tenemos evidencias de que tenemos muy poca cultura política, que tenemos muy poco respeto por la opinión del otro. Y en definitiva, esas acusaciones a las fuerzas políticas y los medios lo confirman. Pero eso no puede llamarse odio”.

Amado detalló que el discurso de odio como figura existe, pero no está pensada para proteger a presidentes o funcionarios del poder. Está tipificado para minorías étnicas, para grupos vulnerables, como refugiados, y pensado en países como Alemania para evitar que ante una oleada de migrantes, como pasa ahora con Ucrania, genere una reacción de la sociedad que lo rechace y que no les permita la convivencia. “Tomar una categoría que fue pensada para el vulnerable, para personas que llevan 18 años en el poder de los 22 del siglo, me parece tristísimo” agregó.

En cuanto a la posibilidad de sancionar una ley, la especialista explica: "Es imposible, porque Argentina tiene los pactos de libertad de expresión en su Constitución, por lo cual cualquier ley que vaya en contra de esos pactos es anticonstitucional. El Código Penal ya tiene penalidades para quienes inciten a la violencia, sea públicamente, sea discursivamente, sea directamente distribuyendo armas o piedras como lo hicieron en el 2017 con el Congreso. Esa penalización existe y está en el Código Penal, por lo cual tampoco se necesitaría una ley accesoria, pero como todo delito tiene que tener una prueba fehaciente".

Finalmente, Amado concluyó: "Este tipo de iniciativas no necesita concretarse para generar autocensura. Son mecanismos que indirectamente también atentan contra la libertad de expresión, porque hacen que la mayoría de las personas digan 'a lo mejor de esto no hablo, no me meto porque me va a generar represalias o puedo tener alguna sanción en mi trabajo o mi actividad'”.