Etiquetado Frontal: una ley que en Mendoza aún no se aplica

Una encuesta de MDZ reveló que la gran mayoría de los mendocinos no se ha enfrentado todavía a productos con el sello negro, correspondiente a la nueva Ley de Etiquetado Frontal. Esta norma, sancionada en 2021, establece que los alimentos que tengan algún exceso deben llevar un sello que informe sobre su condición al consumidor.

"¿Has visto algún producto que ya tenga el etiquetado frontal como dice la ley?", fue la pregunta que MDZ realizó a sus lectores. El 93% afirmó no haber encontrado en sus compras algún producto con la etiqueta negra, mientras que el otro 7% afirmó haberla visto.

Los productos que poseen una etiqueta negra son aquellos que no fueron alcanzados por las prórrogas solicitadas que se les concedió a unas 240 empresas.

"Yo no he visto ningún producto con etiqueta negra, primero hay que gastar lo que se tiene en stock para que entren nuevos productos", informó un repositor de un supermercado.

"En cuanto a la Ley de Etiquetado Frontal nos pusimos en marcha el pasado 20 de agosto, pero los productos que han llegado a las góndolas con la etiqueta negra son muy pocos. Hablamos con las empresas y muchas de ellas han pedido una prórroga para poder cumplir", explicó a MDZ Rubén David, encargado de Oscar David Mayorista.

Y agregó: "Las empresas están inclinándose a la prórroga para poder cumplir con el tema del 'packaging' como también por el tema de la reformulación del producto. Es que, lo que hacen muchas empresas, es reformular los productos y esto lleva un tiempo para que ese producto se apruebe por los organismos estatales y de ahí poder sacarlos a la venta. Eso los ha demorado".

"Están llegando pocos productos, algunos están faltando porque ya no pueden envasarse más en el packaging viejo sino que hay que hacerlos en uno nuevo, entonces con los problemas de importación no vemos que lleguen con las etiquetas negras", indicó a MDZ.

También hizo hincapié en que la situación pueda normalizarse próximamente. "Las empresas están trabajando, sé que de a poco van a ir llegando los productos y en las góndolas veremos el mismo producto de la misma marca con etiquetado y sin etiquetado porque podemos tener un stock de productos viejos", comentó.

Qué hacer frente a un etiquetado negro

Distintos especialistas llamaron a "no demonizar" el etiquetado frontal de un producto. "La gente no se tiene que asustar y se tiene que acostumbrar. Quienes tengan dudas ante estos sellos de advertencia, tienen que consultar, preguntar, asesorarse y no quedarse con la duda. Los sellos no poseen un mensaje alarmante, sino que buscan advertir a los consumidores sobre los excesos de los alimentos", dijo a MDZ la nutricionista María Cecilia Llaver.

"Estos octógonos van a indicar que un producto tiene un exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio", aclaró la nutricionista y agregó que la etiqueta "nos indica en qué consiste el contenido de ese alimento, que quizás nosotros podemos ver que es muy rico o sabroso, pero justamente al tener un exceso de grasas, sal, sodio, azúcares hace que este alimento sea más apetecible".