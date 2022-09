Es venezolana y encontró en Argentina la posibilidad de progresar

Dejar la nación en la que uno nace es uno de los procesos más difíciles a los que se enfrentan las personas. Argentina, en particular, es un país que se ha gestado en torno a la inmigración. Antiguamente fueron italianos y españoles desahuciados los que llegaron a las tierras del Plata, pero luego también fue tierra de oportunidades para muchos otros que se encontraron con dificultades en sus países.

Últimamente es muy común el caso de los venezolanos, que ante la crisis general que enfrentaron debieron salir de aquel país. Argentina es uno de los países que más venezolanos ha recibido y, principalmente, en la gestión macrista que se paró claramente en la vereda de enfrente de la dictadura chavista.

Entre esas personas que se fueron hubo niños, jóvenes, adultos y ancianos que debieron salir. Entre todos ellos, María de los Ángeles Millano fue una de las que tuvo que salir de Venezuela por la enorme crisis institucional que enfrentaba dicha nación. "Mi llegada a Argentina se trató de una decisión familiar. Llegué junto a mis papás para poder intentar construir una nueva vida, en busca de oportunidades y también de la tranquilidad que en mi país ya no tenía", contó María en diálogo con MDZ.

La salida del propio país es un difícil desafío que enfrentan muchas personas años a año (Foto: Instagram/@mariamillano)

Además, como todo inmigrante, llegó a esa situación por una suerte de incomodidades que la expulsaron de su propio país: "Viví siempre con mis papás y cerca de mucha familia y amigos. Pero mi último año allá estuvo lleno de mucha incertidumbre. La realidad es que no había oportunidades de ningún tipo para mi. Eso influenciado directamente por la situación política, económica y social hicieron que emigrar fuera la única opción posible", agregó María sobre su falta de futuro en Venezuela y las oportunidades en otro país.

También, de esa forma como uno se va de su patria, requiere de la suerte de haber tomado una grata elección en cuanto al país que se decida ir a vivir para iniciar una vida nueva. "Argentina me ha recibido maravillosamente. Poco a poco he ido conociendo personas que hacen que mi vida aquí sea más disfrutable y pueda sentirme como en casa. La verdad es que me sigo adaptando porque no ha sido un proceso fácil, he tenido que aprender un montón. No sé cuánto me tomará adaptarme 100%", contó María sobre su experiencia al encontrarse frente a un nuevo país tras una vida entera en Venezuela.

La crisis en Venezuela ha generado la salida de muchísimos ciudadanos y se estima que para este año el número estará entre los 7,5 y 8 millones de personas (Foto: Instagram/@mariamillano)

Otro gran problema para un inmigrante es el proceso de desarraigo. Por alguna razón, las personas contamos con un arraigo a la tierra y es enormemente difícil pensarnos sin esa condición. Los inmigrantes deben enfrentar eso y evidentemente no es algo fácil: "A Venezuela la extraño todos los días. No sé si extrañe vivir allá. Han pasado muchos años y sé que la vida que tengo ahora aquí, no la tendría en Venezuela. Pero definitivamente siempre pienso en todo lo que se quedó allá".

María, además, eligió dejarle un mensaje a los argentinos que la recibieron y desea que en nuestra nación no dejemos de hacerlos sentir bienvenidos: "No es fácil estar lejos de casa, pero cuando la gente te abre los brazos todo se hace un poco más llevadero".