Matemáticas: un estudiante argentino pretende ser el mejor del mundo

Se llama Nicolás Monzón y es estudiante de Ingeniería en Informática en la Universidad Argentina de la Empresa y, además, es fundador de Magnetar, una desarrolladora de software, habló este miércoles con CNN Radio sobre su historia de vida y la participación en Global Student Prize 2022.

Nicolás es también estudiante de las Licenciaturas de Matemáticas y Física en la UBA, con solo 25 años quedó entre los 10 finalistas seleccionados para el Global Student Prize 2022.

Dice la agencia Efe: "Todos los recuerdos de infancia de Nicolás Monzón remiten a las matemáticas. Relata que recorría las calles de Villa La Florida, su barrio natal, contándolo todo: los transeúntes, las hileras de árboles, las ventanas que adornaban los edificios, la cantidad de cuadras entre un punto A y un punto B".

Con los años, esa ansia de conocimiento lo volvió uno de los mejores alumnos de su escuela, y ahora, con 25 años, asimismo es "uno de los mejores del mundo, puesto que figura entre los diez finalistas del Global Student Prize 2022, un certamen organizado por Chegg.org y la Fundación Varkey".

Por su lado, lo destaca también la CNN: hablando sobre sus comienzos. Dice el joven a la cadena norteamericana: “Estudié en el Instituto Sagrada Familia. Vengo de una familia que la luchó muchísimo, pero me enseñó muchos valores para mejorar en cada aspecto. Mi abuela que es la que siempre me acompaña, fue quien me regaló un libro de matemáticas cuando era chico que me voló la cabeza y que me sirvió de base para todo el secundario”.

Como se sabe, el Global Student Prize, otorga un premio al ganador de 100 mil dólares. El argentino ha dicho que, si gana, va a usar el dinero para invertir en mi startup Magnetar. Además, donaría una parte la ONG Jóvenes en Acción. Quiero ser la voz de todos los chicos que quieren estudiar”, cierra.

