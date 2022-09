Las estrategias de los argentinos para ahorrar en indumentaria

Los cambios en las estrategias de consumo de los argentinos ante la crisis económica se multiplican y se hacen presentes en todos los rubros. Desde compras mayoristas en los supermercados hasta el resurgimiento de oficios que durante un tiempo quedaron relegados y hoy son protagonistas de una realidad que tiene como eje la planificación que permita abaratar costos frente a los aumentos de precios de los alimentos, indumentaria y productos para el hogar.

El informe de inflación de julio difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mostró un aumento del 100,5% en los últimos 12 meses en el rubro “Prendas de vestir y calzado”. El impacto del aumento del dólar en muchos productos provoca incertidumbre en un mercado que no tiene precios de referencia. La organización de las familias respecto a las compras se fue modificando y adquiriendo nuevas formas que se adaptan a los hábitos de consumo actuales frente a un poder adquisitivo cada vez menor. Frente a esa realidad que atraviesa a millones de argentinos surgen estrategias para hacer frente a la crisis.

Según datos que se desprenden del último informe emitido por el INDEC, el sector de la indumentaria es el que mayor incremento de precios registró en julio del 2022 en relación al mismo mes del año anterior llegando al 96,7% a nivel nacional. Los valores de la ropa subieron 25 puntos porcentuales por encima del nivel general, que se ubicó en 71%. El Gran Buenos Aires registró un pico del 100,5% mientras que la región de Cuyo tuvo un aumento del 87,8%.

Desde la Cámara Argentina de Indumentaria, afirman que las ventas en los comercios minoristas bajaron un 12,7%. Dicha cifra toma como punto de partida el mes de junio 2021 e incorpora las ventas realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que incluye las ventas realizadas on line. En el caso de los insumos textiles se registró un aumentó de precios que llegó al 75,5% en relación al relevamiento realizado en 2021.

Los comercios relacionados a la costura aumentaron sus ventas durante los últimos meses

Frente a una situación cada vez más preocupante, surgen alternativas que buscan hacer frente a una realidad que impacta en todos los sectores por igual. Tal es el caso de las casas de telas que registran un aumento de ventas que viene siendo sostenido desde la pandemia y según los comerciantes se debe a que muchos argentinos optaron por confeccionar sus prendas en el hogar y así hacer frente a la compleja situación que se vive en los hogares.

"Hemos notado que la gente joven ha comenzado a confeccionar sus prendas debido a los altos costos de los productos y la falta de stock en el mercado. Muchas universidades y centros de capacitación están trabajando en el diseño de indumentaria y se torna como una alternativa laboral", aseveró Ana Funes, gerenta de Crisa Telas.

El relevamiento realizado por el Centro de Estudios para la Producción da cuenta de un aumento del 6% en la cantidad de costureros registrados en relación a cifras de marzo del 2021. La cifra mencionada no tiene en cuenta a los argentinos que optaron por aprender a coser y realizan las prendas en sus hogares debido a la imposibilidad de adquirir las mismas debido a los altos costos que registran.

"En la pandemia tuvimos el desafío de vender por teléfono y esos clientes los mantenemos. La gente ve muchas cosas por internet y acude a los negocios para consultar ya que el costo de los insumos para confeccionar las prendas es mucho menor de lo que cuesta conseguir algo en los negocios", manifestó Claudio Porra, asesor de Crisa Telas.

Al ser consultado por las dificultades que existen en torno a las importaciones dijo: " Tenemos problemas como en todos los rubros, a veces hay tipos de telas que tardan mucho en llegar".

Testimonios en primera persona

"Tenía una vieja máquina de coser que era de mi mamá en casa, cuando ella falleció quedó guardada pero en la pandemia comencé a usarla para hacer unos tapabocas y vender. De esa forma ganaba unos pesos extra y después empecé a probar con otras prendas", contó María quien vive en Guaymallén y tiene 4 hijos en edad escolar.

Muchos jóvenes comenzaron cursos de confección de indumentaria

"Este año les hice las remeras de la escuela a mis hijos y también los pantalones para educación física", agregó y contó que de a poco se va animando a realizar otras prendas que tienen un grado mayor de complejidad.

El caso de Julieta es diferente, la estudiante de 23 años no tiene hijos ni una casa que mantener pero desde hace unos meses comenzó un curso de costura y confección de prendas debido a los costos de los productos. "Me parece una locura pagar tanto dinero por una remera para salir. Con mis amigas nos prestamos la ropa y durante un tiempo compramos al por mayor en una página de Córdoba pero me gustó la idea de aprender a coser como hacía mi abuela", explicó.