En Argentina, el 19% de jóvenes de entre 18 y 30 años no estudia ni trabajan

Mercedes Ferreccio, gerente de Proyectos de la Fundación United Way Argentina conversó con MDZ Radio y explicó las razones de porqué el 19% de jóvenes entre 18 y 30 años no estudian ni trabajan. Además, dio a conocer un programa que les brinda alternativas de formación para cambiar su situación.

"Hay muchos jóvenes que quedaron fuera del sistema por distintos motivos. Ya sea por temas sociales que la pandemia profundizó y hoy se encuentran apartados. El 19% de los jóvenes de entre 18 y 30 años están sin ningún trabajo. De esos la gran mayoría son mujeres, con el 70% y el otro 30% son varones", explicó Ferreccio.

"Nosotros creemos realmente que es importante unir esfuerzos, unirse con el sector público, el privado, las ONG, para tratar de ayudar a todos esos jóvenes a salir de esa situación y darles oportunidades para cambiar esa realidad" , argumentó.

En cuanto a las causas de la falta de continuidad en el estudio, la especialista remarcó que muchas veces es por maternidad, por paternidad, por consumo de drogas o por la necesidad de salir a trabajar. Tres de cada diez necesitan salir a trabajar, dos de cada diez es porque no les interesa o porque no pueden.

Las condiciones laborales, también suelen ser desfavorables: "A veces el empleo, es informal o las realidades sociales no les permiten sostener un empleo. El no poder continuar con el estudio más bien hace que terminen en consumo o en no poder acceder a un trabajo formal. Entonces también quedan por fuera del sistema. La misma realidad los lleva a excluirse".

Una alternativa

En este sentido la especialista hizo hincapié en el programa que llevan adelante con la Fundación: "Es una propuesta distinta a lo que se hace formalmente. Es para aquellos jóvenes que están fuera del sistema y que si les proponemos volver a lo mismo en lo que ellos estaban, lo más probable es que vuelvan a fracasar y que no puedan continuar con la educación tradicional. Lo que se les propone es un formato distinto en donde ellos trabajan por aprendizaje, basado en proyectos en donde cada alumno puede terminar la escuela secundaria con un oficio en un formato flexible que va a depender de cada chico. En este programa trabajamos con las distintas provincias, con los ministerios de Educación Técnica en general, proponiendo juntos una modalidad distinta".

El formato consiste según contó la especialista en 15 alumnos, son 6 docentes, donde hay 4 generalistas, un coordinador y una especialista, un técnico trabajando en conjunto en el aula a la misma vez, en las distintas disciplinas. Este aprendizaje está basado en un proyecto que se propone como nuevo para la educación y busca motivar a los chicos, y tratar de salir de esas cosas que los hicieron fracasar, o de ese sistema tradicional en el que no pudieron continuar y proponerles algo distinto.

El objetivo es tratar de acompañarlos con un formato flexible, distinto, cercano a ellos y que realmente puedan sostener. "Porque lo más probable es que todos los chicos que quedaron por fuera tenían que salir a trabajar. Necesitan algo que acompañe eso porque ellos van a tener que seguir trabajando de la manera que sea, la idea es ayudarlos a que puedan terminar con sus estudios".

La especialista puso marcada atención en la importancia de la vinculación de la escuela secundaria con el mundo laboral: "Lo que buscamos es motivar a estos chicos que abandonaron a volver, porque con el oficio es una manera de incentivarlos a que quieran hacerlo. Cuando ellos empiezan a entender el oficio se dan cuenta que necesitan todas las otras materias y los conocimientos. Entonces desde el oficio se le va enseñando, todas las demás necesidades que van teniendo y con ese título se dan cuenta que lo necesitan para poder acceder a un empleo que obviamente les va a dar mejores condiciones".

Además detalló la importancia del trabajo en conjunto: "está toda la escuela atrás, todos los docentes, el coordinador. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento para ayudar a que sostengan esto, porque muchas veces más allá de lo pedagógico que se está dando en este formato, también es necesario un acompañamiento social, en referencia a todas las realidades que ellos van viviendo y las trabas que se les presenta en el camino, que hace que corran siempre el riesgo de abandonar".

Finalmente Ferreccio advirtió que lo importante es darles las herramientas y las posibilidades para que ellos puedan seguir desarrollándose y que en ese camino se les genere posibilidades y oportunidades . “Nosotros desde la Fundación lo que hicimos fue alianza con tres localidades con Misiones, Mendoza y la la Ciudad de Buenos Aires para apoyar este el programa”, concluyó.