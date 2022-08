Pese al paro docente, un especialista ponderó la educación en Mendoza

Mariano Narodowski es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y parte de Argentinos por la Educación, también fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de 2007 a 2009. En MDZ radio habló sobre la segunda instancia del paro docente en Mendoza y dijo que "le da mucha pena" la situación.

"Me da mucha pena lo que está pasando en Mendoza, justamente en función de lo que pasa en Argentina hace 20 años. Porque acá la situación educativa está colapsada, empantanada, no arranca, repetimos siempre los mismos problemas. Pero es cierto que algunas provincias, de diferentes colores políticos, están saliendo de ese colapso. Por ejemplo, Entre Ríos, que tiene un gobernador oficialista; Córdoba, que tiene un gobernador peronista no kirchnerista; Río Negro, la Ciudad de Buenos Aires, Misiones y también Mendoza", dijo Narodowski .

Para el analista, "Mendoza está incluso liderando ese grupo de gestiones que intentan salir de esa situación de colapso con algunas medidas, que pueden gustar más o menos. Son medidas para adelante, para salir, para que los chicos aprendan a leer y Matemáticas en segundo grado, cosa que hoy no pasa; que tengan más horas de clases, evitar el ausentismo de los alumnos".

"Me da pena que no se pueda llegar a un acuerdo con los docentes en términos de alinear la política educativa en función de lo mucho y lo bien que se está haciendo", enfatizó.

"¿Se recuperan los 2 años de falta de presencialidad por la pandemia?", se le consultó a Narodowski. Y dijo que "primero pongamos las cosas claras con lo que pasó: esperábamos una catástrofe educativa y las pruebas Aprender muestran que no la hubo, de hecho los resultados son muy similares a los anteriores. En Lengua sí hay una baja importante, pero no al nivel de catástrofe. Entonces, en alguna medida, las respuestas que dieron las escuelas, pero sobre todo las familias y los chicos, tuvo un resultado que yo diría: 'con lo poco que tuvimos, dimos bastante'. Incluso a nivel Matemáticas, comparado con otros países de América Latina, a Argentina le fue un poquito mejor. También es cierto que veníamos de muy abajo y esa situación de colapso aún sigue, no es que mejoramos. Pero lo quiero poner en un contexto que marca que todos esperábamos que fuera peor y no fue así".

Yendo a la pregunta, el exministro de Educación dijo que "hay evidencia que se toma en base a los meses de vacaciones en todo el mundo, se ha evaluado sobre todo porque en algunos países hay muchos días de vacaciones y días especiales, etc. Y lo que muestra la evidencia es que todo es recuperable si se hacen las cosas bien, básicamente".

"La idea de una pérdida generacional no está respaldada por la evidencia, salvo que las cosas ahora se estén haciendo mal. Por eso apunto a los casos de estas provincias donde se están haciendo cosas nuevas, distintas y mejores para recuperar lo perdido en pandemia. Y si se trabaja sostenidamente será mucho mejor. Yo creo que las Aprender 2023 serán mucho mejores", concluyó.