Día Internacional del Gato: todos los mitos sobre sus cuidados

Este lunes 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Gato, fecha estipulada en el año 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal con el fin de generar conciencia sobre la importancia de esterilizar a los animales para evitar la sobrepoblación y el abandono, además de hacer foco en la adopción y tenencia responsables de estos animalitos.

Se eligió este día porque según estudios científicos, durante agosto en el hemisferio norte, la actividad de los felinos aumenta debido a las altas temperaturas y a la cantidad de luz solar que reciben durante el día. Al parecer, este factor incide directamente en el ciclo de reproducción de los gatos y es por ello, que se hace hincapié en su castración.

Es común creer que los gatos no necesitan cuidados -que ellos solos se cuidan-, pero esta afirmación no es correcta de acuerdo a los expertos. Lo real es que estos animales necesitan domesticación y cariño, cuidados y alguien responsable que le compre alimento y lo lleve al veterinario cuando sea necesario.

Foto: VItalcan

Debido a esto, es que el propósito de este día sea promover un vínculo entre el animal y el gato y desmitificar su autosuficiencia. “Adoptar un gatito es un acto de amor, pero también de responsabilidad. Implica asumir y hacerse cargo de las atenciones y necesidades básicas que se le deben brindar, y responsabilizarse por su estado de salud, entrenamiento y acompañamiento”, aseguró Alejandra López, especialista en Bienestar Felino de Pawnia.

Y añadió "además, para que la relación entre ambos fluya bien y que puedan disfrutar mutuamente de su compañía, es importante conocer cuáles son las cosas que más les gusta hacer a los gatos, qué los asusta y qué los estresa”.

Necesidades básicas

Los expertos recalcan que antes de traer un gato a la casa hay ciertos objetos que son necesarios. El alimento, el platito del mismo, un bowl para agua y una bandeja sanitaria son de primera necesidad para el animal, mientras que un cepillo, un poste de rascado, juguetes y una transportadora son recomendados.

"Es necesario proveerle acceso a una nutrición óptima y específica para cada etapa, medicina preventiva como desparasitaciones periódicas, vacunación anual y cuidados médicos, de esta manera se les garantiza una vida plena, larga, feliz y saludable”, explicó Tamara Cursach, Jefe de Investigación y comunicación científica de Vitalcan.

Una recomendación es mantener las bandejas sanitarias alejadas de la zona de comida y cuidar que nada esté en zonas de paso o ruidosas, para así disminuir el estrés del gato. Además, son animales rutinarios por lo que se recomienda ayudarlos a enfrentar los cambios antes de que se produzcan como por ejemplo una mudanza.

Algo que parece obvio, pero muchas personas lo pasan por alto, es tener una libreta con las vacunas del animal. Con los controles periódicos -especialmente cuando son todavía cachorros- llevar al día la vacunación ayudará a prevenir enfermedades.

Si bien los gatos son ariscos e independientes, son buenos compañeros. Son limpios por naturaleza, sin embargo, es fundamental prestar atención a su limpieza. Estos animales se lamen el pelo para quitarse los pelos muertos y es por esto, que pueden llegar bolas de pelo al estómago y al intestino, causando vómito o estreñimiento, por lo que se recomienda cepillarlos diariamente si tienen el pelo largo, o semanalmente si lo tienen corto.

“Tener un gato, así como cualquier otro animal doméstico, implica una gran responsabilidad y obligación, y el hecho de definirlos como independientes por neta comparación con otros animales de compañía no es justo ya que ellos también disfrutan de las caricias, mimos y juegos y es importante respetar las diferentes formas de expresar amor”, agregaron desde Vitalcan.

Esterilización o castración de felinos

Entre los principales beneficios de esterilizar o castrar a los gatos, desde Pawnia encuentran que ayuda a reducir la superpoblación y aumenta la posibilidad de que estos animales tengan una vida más larga y saludable, ya que disminuye el riesgo de contraer enfermedades.

En las hembras, específicamente, castrarlas o esterilizarlas hace que no entren en ciclos de celo, por lo que no atraerán a los machos, reduciendo el número de gatitos no deseados. Además, ayuda a que la gata pueda convivir con otros animales por más tiempo. Tanto en hembras como en machos, la castración o esterilización reduce el deseo de vagabundear.

En los machos, este proceso reduce o elimina el riesgo de rociar y marcar, a la vez que disminuye el comportamiento agresivo. Está demostrado que los gatos machos que están “intactos” (sin esterilizar o castrar) y viven en el exterior, tienen una vida media de menos de 2 años. Los gatos intactos suelen pelearse constantemente, por lo que poseen alto riesgo de contraer el síndrome de inmunodeficiencia felina, enfermedad que se transmite a través de mordeduras.