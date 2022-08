Colegios privados anuncian un aumento en las cuotas y hay quejas

Luego del último aumento en el valor de las cuotas aplicado por los colegios privados de Mendoza a principio de año, las familias que envían a sus hijos/as a una institución paga (que reciban o no subvención del Estado provincial) deberán adecuar su bolsillo a las nuevas tarifas que desde ahora y hasta setiembre serán comunicadas desde las distintas instituciones.

Es que luego del las presentaciones que acercaron las entidades que representan a los colegios privados de la provincia realizaran al Gobierno provincial para ajustar los valores según el ritmo que marca la actual inflación, la decisión fue confirmada este lunes a través del Boletín Oficial y de hecho, buena parte de los padres y madres ya habían sido notificados en los últimos días sobre la decisión de subir las cuotas a través de distintos comunicados que fueron enviados por las familias desde las escuelas. La realidad es que la noticia, si bien no sorprendió en el marco del actual contexto, sí generó algunas quejas y planteos en relación con la actual incertidumbre económica que hoy pesa en miles de hogares.

Sobre todo aquellas familias con más de dos niños, niñas o adolescentes en edad escolar, aseguran que los costos de la educación privada se encarecen mucho, mientras que los ingresos no experimentan actualizaciones. De acuerdo a la publicación oficial, el incremento en el valor de las cuotas rondará el 12%, de acuerdo a los lineamientos pautados en la resolución 2969.

"Las asociaciones que representan a los colegios de enseñanza pública de gestión privada solicitaron un ajuste de los montos máximos que pueden cobrar en concepto de cuota a fin de adecuarlos a la realidad económica actual", se detalla en el comunicado del Gobierno de Mendoza.

Así, la nueva escala prevé incrementos de las cuotas, que quedarán con los siguientes pisos: para nivel Inicial y Primario, la cuota más baja será de $5.398, mientras que el secundario ese valor se irá a $6.667 como mínimo, mientras que en el nivel Especial el monto menor será se $9.615 a $11.35o y en el Superior, el costo de la cuota tendrá como piso delo $7.371. Vale aclarar en este sentido, que los valores más bajos se registran en los colegios privados que cuentan con una subvención más elevada por parte del Estado provincial y que en algunos casos cobre el 100% del pago que se destina a los sueldos docentes.

Ajustar al máximo los bolsillos

"Como es de público conocimiento, el gobierno autorizó un aumento de sueldos para los docentes. Para poder hacer frente a este incremento de las obligaciones laborales, el gobierno escolar sacará la resolución de aumento de cuota de aplicación inmediata. Por lo que en el mes de septiembre, la cuota del colegio llegará con un incremento que informaremos a la brevedad", dieron a conocer desde un colegio privado de Ciudad que recibe aporte estatal. Al igual que en este caso, ni bien el comunicado llegó desde otros colegios privados de Mendoza a las familias sobre el próximo aumento en los valores de las cuotas, las quejas no tardaron en hacerse oír por parte de madres y padres.

"En realidad no me sorprendió el aumento de la cuota, en un país donde ya no es semana a semana, sino día a día todo aumenta. Yo tenía en mente que íbamos a pagar más. Pero si al pago de la matrícula para el año que viene le sumamos el aumento y lo multiplicamos por la cantidad de hijos en edad escolar, la realidad es que se hace muy difícil, sobretodo cuando no hay una relación entre lo que aumentan las cosas y lo que suben los sueldos", dijo con preocupación una mamá.

Desde el punto de vista de otras mamás, uno de los puntos cuestionados en este sentido estuvo relacionado al paro docente que esta semana se extenderá por tres días. "Uno puede tolerar que se aumenten las cuotas pero al mismo tiempo nos imponen que hay que pagar un aumento y hay que cumplirlo. La realidad es que finalmente pagamos por un servicio en que la educación está totalmente afectada en todos los aspectos e igual tenemos que pagar más por ello", expresó la mujer que es mamá de dos niñas pequeñas.

Qué dicen las asociaciones

Desde el Consejo de Educación Católica, que representa a las escuelas religiosas de la provincia, prefirieron no hacer aportes sobre el tema. En tanto que desde la Asociación de Colegios Privados de Mendoza, su titular, Arnaldo Sánchez, aclaró que "los colegios que son independientes pueden incrementar sus valores. Aunque en todos los casos, es la Dirección General de Escuelas quien antes debe autorizar los incrementos".

Sánchez agregó que en el marco de la actual situación económica, los colegios privados de la provincia no han quedado fuera de la necesidad de actualizar sus valores. "Es una situación muy compleja y que los colegios han tenido que afrontar manteniendo sus valores", aclaró Sánchez.