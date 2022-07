Por el cepo y la suba del dólar se avizora una crisis en Salud y ya advierten falta de insumos

La situación en torno al precio del dólar sigue impactando de manera directa en todos los eslabones de la cadena productiva y el sector de la salud no está exento. La suspensión de importaciones trajo aparejado que muchas empresas tengan problema con la reposición de productos, entrega de reactivos y descartables por parte de los proveedores, situación por la cual se vieron en la obligación de restringir la cantidad de insumos médicos a entregar en clínicas y hospitales.

La inexistencia de precios de referencia en los productos importados cuyos valores están atados a la cotización de la moneda estadounidense sumado a los problemas de importación existentes por parte de algunos proveedores provocó que algunos sectores se vieran obligados a restringir la entrega de productos para asegurarse un stock que les permita cumplir con las obligaciones existentes.

La primera semana de julio se aplicó un aumento en los insumos médicos que rondaba entre el 15% y el 20% según el producto. Tras la crisis desatada con la renuncia de Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis como ministra de Economía, es un hecho que estos suministros registrarán un incremento ya que la mayoría son importados y sus valores se encuentran en precio dólar.

Ante la incertidumbre provocada por la crisis política y económica, desde la Asociación Bioquímica de Mendoza explicaron que esta semana se vieron obligados restringir la cantidad de insumos a entregar a las obras sociales, clínicas y hospitales debido al faltante de entrega de reactivos y descartables (jeringas, agujas, tubos acrílicos) que son utilizados para las prácticas médicas. En ese sentido, el presidente de la entidad, Gustavo Yapur, dijo: "Tenemos problemas de importación con los reactivos y sueros que son utilizados para los grupos sanguíneos ya que algunos proveedores no tienen stock o no pueden importar las materias primas para la elaboración de los mismos".

Las entregas de este tipo de insumos se están realizando, sin embargo, no hay precisiones sobre los precios de reposición que tendrán los productos una vez que se termine el stock disponible ya que están todos dolarizados. "Estamos brindando el servicio ya que tenemos stock para los próximos días, esperamos tener las nuevas listas de precios la semana próxima pero aún no hay nada confirmado", destacó Yapur.

"La diferencia que tenemos con otros sectores es que no hemos cortado el servicio pero estamos pendientes ya que no sabemos cómo vamos a trabajar ya que no recibimos dinero sino las órdenes de las obras sociales. Las tenemos que cubrir porque los pacientes necesitan el estudio, no sabemos si lo que nos va a pagar la obra social nos va a permitir reponer los suministros", manifestó el presidente de la Asociación Bioquímica de Mendoza y agregó: "Es un hecho que se producirá un nuevo aumento en los valores de los insumos que se trasladará al costo que tienen los análisis clínicos para los pacientes".