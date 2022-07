Paro de colectivos: la UTA anunció una nueva medida de fuerza a nivel nacional

Los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizarán el próximo martes un paro nacional en reclamo de "salarios dignos", según informaron voceros gremiales. Anoche la conducción de la UTA, con Roberto Fernández a la cabeza, emitió un comunicado donde informó sobre los motivos de la huelga.



"Efectivamente, vamos al paro el próximo martes 2 a partir de las 22 horas, hasta la mañana del próximo miércoles", confirmó Mario Calegari, secretario de prensa de la UTA, en diálogo con Télam.



Fernández, quien recientemente renovó la conducción del gremio, aseguró que la organización "se ve obligada a tomar medidas antipáticas para poder cuidar los salarios y exigir ser oídos".



"Ante esta situación, hemos decidido la paralización del servicio de transporte el próximo martes 2 de agosto a partir de las 22 y hasta las seis de la mañana del miércoles", señaló el dirigente gremial.



El líder del gremio de los colectiveros indicó además que "hemos reclamado un adelantamiento de las paritarias" pero advirtió que la patronal dice no estar en condiciones de incrementar los salarios.



"Conocemos la realidad económica que se atraviesa, pero no somos responsables de la situación actual, de la inflación que mes a mes, reduce el poder de compra de los salarios", consideró.



Finalmente, el titular de la UTA, expresó que el gremio realizó "un reclamo de adelantamiento de paritarias y pidió un urgente incremento salarial".



"Nos encontramos insólitamente con un sector empresario que reconoce la justeza del reclamo, pero que manifiesta no poder económicamente hacerle frente", puntualizó.