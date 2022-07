Amenazaron de muerte a la mujer que defiende los planes sociales

Un video protagonizado por Mariana Alfonzo se viralizó a través de las redes sociales. En él, la mujer defendía que se otorgara beneficios sin ningún tipo de prestación a cambio. "Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, aseguraba en las imágenes que se difundieron de celular en celular.

Alfonzo, tiene 34 años y es madre soltera de tres hijos. Además es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo y el Plan Potenciar Trabajo. Sobre este último, la mujer denunció que la organización social a la que pertenece le hizo firmar un contrato en el que se detalla cuánto dinero tiene que aportar por mes, "supuestamente para insumos".

Tras el video, Alfonzo fue invitada a diferentes programas de televisión. Fue en el estudio de Crónica TV donde acusó a los "punteros" por "estafar" con los programas asistenciales del Estado.

Luego de estas declaraciones, la mujer aseguró haber recibido mensajes amenazantes en los que le advirtieron que había gente sospechosa dentro de su domicilio. Fue después de esta situación que Alfonzo sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser trasladada a un hospital.

"Tengo gente en mi casa. Mi familia me está pidiendo que vuelva. No puedo hablar del tema. Entraron al patio de mi casa. Hay cosas que no se pueden decir porque te exponés a que te maten", indicó la mujer y agregó: "Esta gente que no puedo nombrar, se metieron a mi casa. Sacaron fotos de mi casa. No salgo nunca más en ningún programa. Me dice mi hija que me van a esperar en mi casa".