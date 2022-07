No confíes en ellos, no paran de mentir

Gracias al horóscopo podemos conocer características de las personas. Los nacidos bajo estos signos tienden a ocultar la verdad o mentir y lo hacen con completa naturalidad.

No todo el mundo dice la verdad. Eso es inevitable. Se trata de personas que piensan que manteniendo toda la información para sí mismas aumentan su poder, aunque lo único que realmente consiguen es alejar a todos los que los rodean. A veces, no se trata una cuestión de poder pero sí de quedar ellos bien ante los demás. Hay que saber identificar a estas personas para no caer en su red de engaños y poder mantenerlas a raya sin entregarles nuestra confianza. Estos son los signos más mentirosos del zodiaco.

Leo: los nacidos bajo este signo son extremadamente vanidosos, hasta llegando a caer en la arrogancia, por lo tanto son capaces de todo con tal de mantener la imagen que quieren dar a los demás y por esto pueden caer en las mentiras como modo de vida muy fácilmente.

Cáncer: son los más inseguros de todo el horóscopo, por lo que utilizan las mentiras para intentar nunca salir heridos en las situaciones sentimentales. Son un mecanismo de defensa que no pueden evitar usar, y muchas veces tienen el efecto contrario que esperan.

Capricornio: el egoísmo es parte de este signo, ya que toda su vida se basa en acumular riquezas y poder. Y por eso muchas veces mentirán. Cansados de tomar el camino arduo, buscarán atajos. Los capricornio saben muy bien que sus mentiras los ponen en una situación complicada, pero su ambición puede más,