Los signos del horóscopo dan un boceto de las personalidades. Claro que no todos son iguales, pero hay algunos atributos marcados como por ejemplo quienes son más competitivos y se desenvuelven mejor haciendo ejercicio.

Algunas características es mejor no tenerlas pero las personas nacidas bajo estos signos son dignas de admirar. Ellos son tenaces y no se rinden. Estas personas tienen un alto nivel de competitividad, son consistentes y luchadores por lo que no se detendrán hasta lograr su mayor nivel y la perfección en el deporte que ellos elijan. Estos son los signos más deportistas del zodiaco.

Aries: los nacidos bajo este signo son personas fuertes, dinámicas, con energía, instinto y coraje. A veces son egocéntricas y tienden a acaparar el liderazgo. Estas personas son muy competitivas y a veces hasta pueden resultar un poco agresivas pero no lo hacen con maldad, está en su naturaleza.

Tauro: los taurinos son resistentes, pacientes y saben guardar la calma. Son muy realistas y su fortaleza es la inteligencia. Les encanta esforzarse en todo, pero son de temperamento apacible y están muy conectados con la naturaleza, por ello disfrutan hacer ejercicio al aire libre.

Géminis: tal como la imagen que las identifica (dos peces encontrados), las personas geminianas son contradictorias y versátiles, por lo que cambian con facilidad. Pasan de ser serenas y fascinantes a pesimistas e indiferentes. Aman la libertad y la independencia pero también son muy adaptables a las condiciones por lo que pueden cambiar de estrategia sin dificultades.