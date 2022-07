Colectivos con demoras y un aumento inminente: a cuánto se irá el boleto

Este martes se anunció un se reducirá en un 50% la frecuencia en el servicio de colectivos en el AMBA. La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) afirmó que se debe a un supuesto atraso en el pago de los subsidios a las tarifas.

La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A) firmaron un documento dirigido al Gobierno, en el que piden, además, disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes.

José Troilo, presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, afirmó que la situación fue llevada de esta manera ya que así se evitaría que se pare totalmente el sistema. Y agregó que sin subsidios el boleto del transporte público debería estar en $150 pesos.

La medida se extenderá hasta que se normalicen los pagos. “La deuda es mes a mes y en este momento está en el orden de los 18.000 millones de pesos”, contó Troilo. “Del ingreso de una empresa, el 90% son compensaciones tarifarias (subsidios). Solo el 10% ingresa es de forma directa por SUBE (venta de pasajes). Y si tenemos en cuenta que desde 2019 no hay aumento de tarifas, hace años que no hay utilidad”, concluyó.

Frente a estas contundentes advertencias, los ciudadanos argentinos no tienen muchas más opciones. Al ser consultados por MDZ, quienes usan el transporte público no pueden cambiarse a otro más barato; en uno de los casos, una mujer comentó que se toma un colectivo que tarda 2 horas en llevarla a su trabajo, no puede pagar un taxi y mucho menos hacer esa distancia en bicicleta.

Todos los ciudadanos coincidieron en que se verían forzados a seguir viajando el colectivo , lo cuál sería muy difícil de pagar todos los días. Una mujer que esperaba el colectivo 93 comentó que tendría que empezar a transportarse en bicicleta ya que $140 pesos un pasaje es "una locura".

A pesar de que la medida de fuerza consistió en bajar la frecuencia de las líneas que recorren el AMBA, apenas se notó la demora en muchos barrios de la ciudad. Y contra todo lo esperado, no hubo largas filas en las paradas.