Mandó a su hijo a comprar helado y la respuesta del niño se hizo viral

Cuántas veces no hay lugar para estacionar o estamos ocupados y hay que comprar algo. En muchas ocasiones, los chicos no recuerdan qué se les pidió o cúal era la alternativa si de eso no había, pero parece que es peor cuando los papás les dicen a sus hijos que "compren lo que a ellos les guste". Este papá compartió en las redes un cómico intercambio con su pequeño.

"Nunca manden a un hijo a comprar helado", escribió en el posteo Ariel Signetti. En la captura de pantalla se ve un mensaje de Signetti que dice "fijate si hay ese de dulce de leche y oreo", haciendo referencia a los sabores de helado. Claramente los gustos del papá van por lo dulce, pero el hijo trato de encontrar lo más parecido.

"No tenían. Pero te compre uno beggie de chocolate amargo. Que me dijeron que es riquísimo", fue la respuesta del hijo. El padre, que no simpatiza con los gustos de helado veganos o vegetarianos le respondió irónicamente que lo tire en la calle.

Nunca manden un hijo a comprar helado pic.twitter.com/iiN1r1Oqvb — Ariel Signetti (@arielsignetti) July 16, 2022

El tuit obtuvo cientos de respuestas y en muchos casos, varios usuarios de la red del pajarito recordaron situaciones similares que les ocurrieron cuando eran chiquitos. "Cuando tenía 10 años aprox mí vieja frenó el auto y me pidió que me baje al kiosko de revistas y le compre a mí hermana el primer fascículo de un curso de inglés que estaba saliendo.. no le quedaba me dijo el kioskero, así que le pedí el de italiano", compartió Santiago, usuario de la red.

"Una vez mi mamá me mandó a comprar medio kilo de helado, me acuerdo que me dijo “elegí los sabores que quieras” y elegí medio kilo de helado de limón. Primero me pute* y luego me comí un pote de helado yo solo", recordó otro cibernauta.

Mileva, recordó un error que le sucedió a ella hace años. "Me mandaron a comprar y volví con 2 kilos de zanahoria en vez de 2 zanahorias, es la historia de los que pelaron 102 ajos en vez de 1 o 2 ajos", tuiteó. Este relato se parece al encargo que hizo Martín Pepa, participante de Gran Hermano cuando allá por el 2010 realizó una compra por 14 kilos de lechuga.

Decenas de usuarios recordaron cuando eran chicos y sus padres los mandaban a comprar y siempre se olvidaban el encargo pero compraban cosas que a ellos les gustaban. A fin de cuentas, muchos llegaron a la conclusión que hubiese sido mejor que los manden con una lista o que directamente no los manden.