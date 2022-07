Una encuesta reveló qué piensan y cómo trabajan los más jóvenes

Carolina Borracchia, especialista en empleo, y líder de la consultora "Combo" habló con MDZ Radio sobre la encuesta que realizaron acerca de los intereses que tienen los centennials, es decir, aquellos nacidos desde la mitad de los años 90 hasta el 2012.

Algunos centennials ya están en el mercado laboral, porque hoy tienen entre 10 y 25 años, y muchos de sus jefes son millennials, que tienen entre 25 y 40 años. Conocerlos es la clave para muchas organizaciones que trabajan para o con ellos.

Borracchia, que es la directora de la investigación, cuenta que este sondeo lo hicieron antes de la pandemia, "pero los empleadores nos decían que aún no los conocían. Sin embargo, ahora representan entre el 15 y el 50% de las compañías laborales, ¡ya están entre nosotros! Y está buenísimo entenderlos".

Los centennials, a diferencia de los millennials, son nativos digitales y tienen otra noción de equidad. "Un millennials decía: 'Son las 18 horas, terminó mi horario, me voy, lo que queda será para mañana. En cambio, un centennials dice: 'Que sea bueno para mi, es bueno siempre que sea para los demás. No sólo buscaré irme a las 18 horas, sino que lo que sea justo lo sea para mi y los demás'. Es una generación más altruista, mejor jugador de equipo, y por ende son más influenciables por sus pares".

Por otro lado, Borracchia explicó que ser nativo digital no implica saber programar un smart TV o usar redes sociales, sino que es "una forma de pensar, que irrumpe con la noción de autoridad. La mente de un nativo digital creció en un mundo de múltiples opciones. Esto culturalmente tiene un choque en las compañías".

Además, la directora de Combo dijo que los centennials "no se ponen 'la camiseta', sino que 'la camiseta es la mía' y además esta generación viene sin mochila de mandatos, que no es poca cosa. Entienden la diversidad, la inclusión, son ciudadanos del mundo, no discriminan, no cuestionan. El corte con el machismo es increíble".

Sobre la inserción laboral, Borracchia dijo que "no son sumisos". Sin embargo, a diferencia de lo que se cree, "en la cúspide de sus planes está trabajar. Pero necesitan entender cuál es la recompensa. No van a hacer algo si no entienden el propósito. También son proactivos al cambio, lo buscan, no esperan que pasen cosas. Ahí aparece también un elemento, que es la ansiedad".

Pero Borracchia hizo una aclaración clave para entenderlos: "También hay que comprender que los centennial son jóvenes, están en esa etapa de la vida. Pero tienen los pies en la tierra, más de lo que creemos. Son laburantes como todos, habrá más o menos, más o menos estudiantes, como todos. Para ellos la familia y los vínculos son súper importantes. Sólo el 1% no tiene planes".

Finalmente, la especialista en empleo dijo que la situaciones que más limitan a los centennials, según esta encuesta, son no tener dinero y la falta de empleo (en el 48% de las respuestas), la falta de experiencia laboral (en el 46% de las respuestas) y incertidumbre hacia mi futuro en general (40 %). Pero, Borracchia aclaró que "esta última respuesta de la encuesta hay que tomarla con pinzas, porque son jóvenes y están iniciando su carrera. Eso nos permite entender al centennials actual y no el rasgo generacional".

Aquí, el informe completo de la encuesta de Combo para Latam: