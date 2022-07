Son los signos más desprolijos del zodíaco y nunca limpian nada

El horóscopo puede introducirnos en muchos aspectos de una persona según su signo. Esta no es la mejor característica que alguien puede tener pero, aún así, a ellos no les molesta.

Ser pulcro no es para ellos una necesidad y esto complica sus relaciones. Que una persona no mantenga su lugar de trabajo, su casa o incluso su higiene personal da una mala impresión ante los demás. Para quienes viven con estas personas, la convivencia puede ser tortuosa porque estar limpiando todo el tiempo se vuelve agotador. Estos son los tres signos más sucios del zodiaco.

Tauro: confían tanto en su personalidad que no tienen que preocuparse por su manera de vestir, suelen tener mucha gente que los rodea simplemente por su manera de ser tan encantadora. Tienden a ser un poco dejados, ya que no consideran que su aspecto sea muy importante. En cambio, toman tiempo de su vida para reflexionar sobre cómo son y analizar qué decisiones deben tomar.

Aries: los nacidos bajo este signo se arreglan, pero no excesivamente. De hecho, no le dan demasiada importancia a la manera de verse ya que la consideran superficial. Ser el centro de atención no es una prioridad en sus vidas. Se hace difícil convivir con ellos por la suciedad en algunos aspectos personales como su cuarto, el baño o inclusive ellos mismos.

Escorpio: a los escorpianos no suele interesarles mucho estar prolijos y arreglados, a menos de que la persona que les gusta sea fanática de la pulcritud, ahí sí harán todo lo que esté a su alcance para tratar de impresionarla. Confían mucho en su personalidad y su manera de ser que atrae a los demás, por lo que no ponen atención en su manera de vestir o arreglarse. Tampoco gastarán mucho dinero en ropa o perfumes.