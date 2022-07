Las vigencia de las multas por no tener la RTO reactivó los talleres

Desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza anunciaron la semana pasada que comenzaron a aplicarse las multas a los vehículos que no circulen con la oblea definitiva o provisoria correspondiente a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La finalización de la prórroga obligó a los conductores que no habían realizado el trámite correspondiente a acudir a los talleres para evitar las sanciones económicas en los controles viales.

Si bien la obligatoriedad de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) rige desde el 1 de julio, hasta la semana pasada, las autoridades no se habían pronunciado al respecto debido al malestar social que la medida podría generar. La confirmación de la entrada en vigencia de las sanciones hizo que los conductores acudan a los talleres para realizar el trámite que les permita evitar las multas de $3.500 por no circular con la oblea.

"El aumento de personas ha sido importante, de 15 vehículos que teníamos por día pasamos a hacer aproximadamente 95 trámites", destacó el dueño de uno de los talleres.

Desde los talleres confirmaron un aumento en el movimiento de gente que acude para realizar la RTO con respecto a lo que venía sucediendo durante los meses de abril y mayo donde la actividad estaba prácticamente paralizada. En junio se registró un aumento importante de trámites que, si bien no hizo colapsar los talleres tal como sucedió en diciembre del año pasado, fue importante para modificar el porcentaje total de vehículos que circulan en regla por las rutas provinciales y nacionales.

"El aumento de personas ha sido importante, de 15 vehículos que teníamos por día pasamos a hacer aproximadamente 95 trámites", destacó Federico Doña, presidente de la Cámara de Verificadores de Automotores de Mendoza. Al ser consultado por los problemas técnicos más comunes que detectan en las revisiones explicó: "Los problemas están relacionados a los frenos, la diferencia existente entre las ruedas de los mismos y las luces. No son frecuentes los inconvenientes dados por el estado de los amortiguadores a pesar de que muchos temen que ese sea un problema a la hora de revisar el vehículo".

Las voces de los conductores

Algunos mendocinos que acuden diariamente a los talleres para realizar la RTO se muestran conformes con la modalidad del trámite pero cuestionan el costo y vencimiento del mismo. "Tenía dudas de venir, estuve leyendo y el valor que pagamos en Mendoza por el trámite me parece excesivo, no entiendo por qué es tan caro. Sería bueno que la oblea tenga una duración mayor a un año en el caso de los autos que son más nuevos para que el costo no sea tan alto", declaró Belén mientras esperaba la revisión de su vehículo.

"Sería bueno que la policía haga más controles en lugares específicos ya que hay muchos autos muy deteriorados que circulan y son un riesgo para los demás porque no frenan", dijo Sofía Mestres, una conductora que acudió esta mañana para realizar el trámite de la RTO mientras que Roberto destacó: "Cargué el matafuego que tenía vencido y vine porque estoy seguro de que el auto tiene algunas cosas que no están funcionando bien, quiero aprovechar para llevarme todo escrito y poder hacer el arreglo que haga falta".

Detalles del trámite

El costo de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es de aproximadamente $3.000 y desde que la persona ingresa al taller la demora oscila entre los 20 y 35 minutos. Si bien está la posibilidad de solicitar turnos a través de la web, quienes deban concurrir para realizar el trámite pueden hacerlo sin turno previo y serán atendidos por orden de llegada.

El trámite tiene un costo aproximado de $3.500

"Queremos aclarar que en ningún caso se retiene el vehículo, para aquellos autos que tengan problemas detectados se confecciona una oblea provisoria, se les da un plazo de 60 días para realizar los arreglos y volver al taller", explicó Laura Doña, una de las responsables de la planta verificadora de calle Mitre de Guaymallén y aclaró: "Quienes acuden con la oblea provisional no deben sacar turnos y tampoco pagar nuevamente".

Criterio de aplicación de multas

El criterio para la aplicación de multas será en base al cronograma determinado por las autoridades provinciales a principio de año. En ese sentido, durante el mes de junio se convocó a quienes tuvieran la patente terminada en 1 y 2, en julio para 3 y 4, agosto para 5 y 6, septiembre para 7 y 8, octubre para 9 y 0.

A partir de este mes los conductores que circulen sin la RTO podrán ser sancionados por la policía vial con multas que ascienden a los $3.500 ya que se considera una falta leve y se puede incurrir en reiteración de faltas, lo que quiere decir que el conductor puede ser sancionado varias veces por la misma falta.

Los efectivos policiales que se encuentran en los controles viales podrán exigir y verificar las obleas (provisorias o definitivas) de los vehículos que circulan por las rutas mendocinas y aplicar las sanciones económicas correspondientes a quienes se encuentren en infracción.

Por el momento, las sanciones serán sólo económicas ya que la quita de puntos en el carnet de conducir del conductor aún no ha sido determinada. "El equipo técnico tiene que evaluar conforme a la legislación de la provincia de Mendoza, se sigue trabajando para determinar la cantidad", aclaró el jefe de la Policía Vial, Javier López días atrás.