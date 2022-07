Contó cómo es su vida con daltonismo y se volvió viral

El daltonismo es la incapacidad de ver ciertos colores, según la Clínica Oftalmológica San Bernardo. Tina, quien tiene como nombre de usuaria de Twitter es @feminstina, contó cómo vivió siempre con esta rara afección y como la aprovecha ahora para sus trabajos como diseñadora gráfica.

"La forma más común de daltonismo es la que causa dificultad de distinguir matices de color rojo y verde. La forma más severa de daltonismo es la acromatopsia o ceguera cromática; es muy rara y se debe a la ausencia de todos los pigmentos de los conos, por lo que existe incapacidad de ver ningún color y se ve todo en tonos grises", explica en su web la clínica oftalmológica.

Así es como ve una persona con daltonismo. Foto: Óptica Baca

Tina comenzó contando en el hilo de Twitter que su vida con daltonismo se basa en preguntarle a su hermana de qué color es el sweater que lleva puesto. Acompañó el tuit con una foto de un chat con su hermana, en que esta última, le responde harta que el sweater que tiene puesto es de color azul.

El tuit que superó los 100 mil "me gustas" fue el principio de la explicación de Tina de cómo es su día a día con esta enfermedad que aproximadamente afecta a 1 de cada 10 hombres. Comenzó relatando que su mamá se dio cuenta que sufría esta afección cuando vio que en sus dibujos pintaba los árboles con la copa marrón y el tronco verde.

Mi vida con daltonismo se basa en preguntarle a mi hermana de qué color son los suéters que me pongo asi no salgo a la calle como una ridícula, y ella es muy amable por suerte. pic.twitter.com/ECLaW7VE9x — Tina uD83DuDC9A (@feminstina) July 8, 2022

"Me confunden mucho los semáforos, cuando era chica tenía que preguntarle sí o sí a alguien “¿Está en rojo?”. Eso me daba mucha vergüenza, hasta que me memoricé el orden de los colores ya que el orden de los colores de los semáforos son los mismos en absolutamente todos lados", continuó explicando la joven.

Y agregó que si le cambiaban el orden de los colores en un semáforo, lo más probable es que fuera atropellada ya que tampoco puede guiarse con las señales de tránsito, a menos de que éstas tengan texto. Otra cosa que le ocurría de pequeña era que en el colegio le ponían "malas notas" por colorear mal. En un momento, directamente optó por no llevar lápices a la escuela, así cuando necesitara pintar de determinado color se lo pediría a alguien que si pudiera ver los colores. También probó ponerle los nombres de los colores a los lápices.

Escribió también, que su hermana ha sido siempre "un amor". "Siempre fue muy comprensiva y me ayudó mucho en el colegio cuando no distinguía algún color. Ha sido fundamental tenerla en ese proceso en el que no te entendía nadie", se explayó.

Arte surreal de Tina. Foto: @bytinarte Instagram

Si bien el daltonismo es una afección muy poco común en las mujeres y además, complica la vida de las personas que la poseen en muchos sentidos, Tina pudo sacar provecho de esta diferencia. La joven es diseñadora digital y afirma que sus diseños son completamente originales ya que no siguen los colores correspondientes. Ella diseña en el mundo del surrealismo, por lo que necesariamente no todos los colores que usan "pegan uno con otro".

Esto también afectó su manera de maquillarse y vestirse. "A veces uso paletas que me indican los colores, pero antes de usar esas paletas solía maquillarme y vestirme 'mal', con la ropa no me importa mucho, pero con el maquillaje sí. Mi hermana se dio cuenta de que me maquillaba las cejas de color violeta, por ejemplo", recordó.