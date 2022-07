Ganó 100 millones de pesos en el casino y se niegan a pagarle por "deshonesto"

Un obrero de la construcción ganó cien millones de pesos en el casino de Río Gallegos, Santa Cruz, pero se niegan a pagarle. “La jefa de la sala me dijo que era deshonesto por querer cobrar lo que gané”, contó Antonio Miranda, el damnificado.

Antonio es un obrero que vive con su familia en Comandante Luis Piedrabuena, una localidad a casi 240 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, donde tuvo suerte y desgracia este jueves 7 de julio.

El protagonista de esta historia entró al casino y fue directo a las máquinas tragamonedas, donde se sentó a jugar. Sin buenos resultados al principio, tuvo la dicha de que la décima jugada fuera distinta.

La música y las luces de la máquina empezaron a señalarlo como ganador. “Se acercó uno de los chicos que estaba en el salón y me dijo que iba a llamar a la jefa de sala. Ella llega y al ver la máquina me dice que no es válido y la apaga”, contó Antonio al medio santacruceño La Opinión Austral.

Sin tener mayor conocimiento de lo que está pasando, el hombre quería su premio pero solo le daban negativas. “Me maltrataba verbalmente, me dijo que yo era deshonesto al querer cobrar esa plata porque la máquina tenía un mal funcionamiento”, detalló.

“Apagó la máquina delante mío. Le pregunté como lo podíamos solucionar y me dijo que de ninguna manera porque no iba a cobrar directamente”, cuenta sin poder creer lo ocurrido.

A pesar de la insistencia del hombre, la negativa persistió y la jefa de sala le dijo que iba a comunicarse con los jefes por su problema. Igualmente, esas resoluciones no llegaron y Antonio se acercó a la misma mujer para tener alguna actualización sobre su situación pero ella le reiteró que era un deshonesto.

La imagen que difunden por redes sociales para convocar a la marcha en apoyo a Antonio.

Ese mismo día, Miranda acudió a los abogados Gustavo Insaurralde y Jésica Isa para ver qué podía hacer. Ellos lo acompañaron a la comisaría para radicar la denuncia policial y otra en Defensa del Consumidor.

Insaurralde explicó que las autoridades del casino no establecieron comunicaciones con ellos pero que esperan que lo hagan y así “abrir una instancia de mediación previa a las acciones judiciales”. Además, para esta tarde se convocará a una marcha contra el casino que estaría en falta con su cliente.

Es importante aclarar que el juego puede volverse compulsivo y ante cualquier situación o sospecha de ludopatía en tu entorno, ingresa a jugadoresanonimos.org.ar para tener más información o comunicarse con la Línea de Vida al 11-4412-6745, abierta al público durante las 24 horas.