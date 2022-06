Falta de respuesta por parte de las obras sociales para pacientes oncológicos

Durante el 2020, en Argentina se registraron 130.878 nuevos casos de cáncer en ambos sexos de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC). Aquellos pacientes que sufren algún tipo de cáncer y sus familiares necesitan contar con la tranquilidad que los medicamentos llegarán a tiempo y no que esto sea una preocupación más.

Argentina se posiciona dentro de los países del mundo con incidencia de cáncer media-alta, rango 181,1 a 248,3 por 100 mil habitantes y dentro de América Latina, en quinto lugar. Del total de pacientes, son muchos quienes no reciben la medicación en el tiempo estipulado ya sea porque las obras sociales se demoran demasiado en autorizar las órdenes o por la misma burocracia que hace que el pedido llegue tarde.

Que una persona tenga cáncer no lo convierte solo en eso, más allá de la enfermedad hay un individuo detrás que espera ser atendido con respeto y amor y especialmente con dignidad. Mery Surmani contó a través de un hilo de Twitter que entró con una peritonitis de urgencia a una guardia y le descubrieron que tenía un cáncer con metástasis galopante. "Eso no me condiciona", escribió Surmani en la publicación.

"Durante el 1er mes mi mente estaba en Narnia. Tenía momentos de lucidez y otros muy perdidos. Costó tiempo arribar al origen de lo que disparó el cáncer para poder comenzar el tratamiento indicado. Pero con el equipo increíble del Fleming y Fuca lo logramos en tiempo récord", posteo. Ella sabía a lo que se enfrentaba, hace más de 20 años que es voluntaria en campañas para la prevención del cáncer.

Surmani perdió a su mamá debido a un cáncer cuando tenía 2 años y tomó la prevención como una "misión personal". "Soy voluntaria porque no conozco otra forma de vivir que haciendo lo que me nace desde siempre. Poner a disposición mis recursos para multiplicar resultados y que el círculo virtuoso conspire", contó a MDZ.

Consultada sobre que la impulsa, contestó que su creatividad. Es productora, comunicadora, emprendedora y tiene cientos de ideas que quiere llevar a cabo. No se rinde fácil y está dispuesta "a dejar todo en ser instrumento de ciencia y de sanación". Surmani ya recuperó una parte importante de sus áreas cognitivas, aproximadamente el 80%, pero aún le faltan las motrices. "Me siento bien. Ubicada en tiempo y espacio que es un montón. Muy optimista y con toda la fuerza", afirmó.

El caso de Mery Surmani se volvió viral en Twitter porque contó que su prepaga, Medife, ponía "trabas administrativas absurdas" y no le entregaba su medicación. "Dejen de postergar y dejar vencer plazos de entrega de medicación. No pueden especular con algo así. No caigan en la mediocridad de obligarme a hacer público lo que debería quedar para mí y mi gente", escribió en el posteo. Luego de que la publicación llegara a miles de personas, la obra social respondió a su reclamo.

"Por cada Mery q tiene los recursos de llegar a tiempo hay miles de otros pacientes que no lo logran. El sistema de salud es el más cruel junto con el alimenticio. Están diseñados para enfermarnos y abandonarnos a nuestra suerte", sentenció. Surmani insistió en la importancia de mantener los controles al día y no postergar temas de salud.