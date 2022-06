Estos son los videojuegos favoritos de Elon Musk

Elon Musk, de 50 años, siempre fue un apasionado de la tecnología y forjó una exitosa carrera en relación a esto que lo llevó a ser el hombre más rico del mundo. Hasta hoy continúa siendo un aficionado de los videojuegos y en una entrevista reveló cuáles son sus preferidos.

El sudafricano nació en Pretoria y fue criado en una enorme casa junto a sus hermanos, Kimbal y Tosca. Como sus padres trabajaban hasta los fines de semana, fue un autodidacta y casi todo lo que sabe lo aprendió leyendo, incluso reveló hace unos años: "Fui educado por libros. Libros y después mis padres".

A los 9 años comenzó a programar un Commodore VIC-20 que tenía 8 kilobytes de memoria RAM y tres años más tarde diseñó su primer programa, un juego del espacio llamado Blastar. Cuando lo terminó lo vendió por el equivalente a $500 dólares a la revista "PC and Office Technology" y así comenzó a emprender, todo el dinero que ganaba lo gastaba en cómics, ordenadores y juegos de rol como "Dungeons and Dragons".

Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica. Fuente: Wikipedia.

Elon Musk y su pasión por los videojuegos

Con 23 años, Elon Musk llegó a Silicon Valley, California, pero no para iniciar una carrera como empresario sino para trabajar en Rocket Science Games, un pequeño estudio que creaba videojuegos para Sega CD. Fue uno de los programadores de "Loadstar: The Legend of Tully Bodine", "Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm" y "Rocket Jockey".

Su trabajo era escribir el código básico de primer nivel y programar drivers para controlar los juegos desde diversos mandos. Peter Barrett, cofundador de Rocket Science Games, contó hace unos años que era muy difícil darle instrucciones a Elon Musk, ya que él siempre "hacía lo que quería", pero admitió que se lo permitían porque su trabajo era excepcional.

El sudafricano estuvo solo un año en la compañía hasta que renunció para fundar Zip2, pero nunca dejó de lado su pasión por los videojuegos. En Twitter, un usuario le preguntó cuáles eran sus preferidos actualmente a lo que él respondió con una lista: "Deus Ex; Half-Life 2; Bioshock; Fallout 3; Fallout: New Vegas; y Saints Row IV".

Elon Musk sin duda debe estar ocupado en su puja por comprar Twitter y, hace pocos días, recibió una gran cantidad de críticas luego de publicar una carta en la que expresó su disconformidad con el teletrabajo y le pidió a sus empleados que vayan a la oficina. El magnate tiene poco tiempo libre, pero posiblemente cuando puede aprovecha para jugar en su consola o en la computadora.



¿Estás de acuerdo con la lista d e videojuegos favoritos de Elon Musk?