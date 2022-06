El turismo de Mendoza en alerta para el próximo fin de semana largo

El turismo mendocino expresó este lunes su preocupación en cuanto al faltante de gasoil, que se acrecenta cada semana más en la provincia. En la Cámara de empresarios del rubro temen por no poder cumplir con las reservas y traslados para el próximo fin de semana que será feriado desde el 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes) al 20 de junio (Día de la bandera). Expresaron su descontento con la situación en un comunicado a Matías Lammens, ministro de Turismo a nivel nacional.

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, dijo a MDZ: "La situación es altamente preocupante. Se agrava con las horas y los días. No sabemos si podremos brindar el servicio turístico que los pasajeros tienen contratados para el próximo fin de semana largo. La situación es muy complicada para los minibuses de enoturismo también, que tienen que estar haciendo filas en estaciones de servicio por muchas horas".

"Estamos muy preocupados, la situación no se resuelve. En dos semanas vendrán muchos turistas a Mendoza, las reservas están siendo muy buenas, están en un porcentaje muy importante. Pero no sabemos si podremos dar el traslado ni el servicio completo. Vamos a enviarle una nota a Lammens para que el ministro esté enterado de que corre peligro nuestra actividad producto de no tener gasoil", añadió González a este medio.

Desde la entidad emitieron un comunicado de prensa en el que agregaron que "sin gasoil, no hay forma de que Mendoza reciba a turistas" y ampliaron su temor a ver de qué manera se afrontan la vacaciones de invierno, para las que falta poco más de un mes.

El comunicado de la Cámara de Turismo.

Mientras que en la carta a Matías Lammens, desde el sector manifestaron que "le solicitamos su valiosa intervención como autoridad máxima del turismo a nivel nacional, ya que como es de su conocimiento, el turismo es una actividad que necesita de tiempo para organización y planificación, por lo que si la situación no se soluciona de forma urgente, corre un serio riesgo la temporada de vacaciones de invierno en nuestra provincia".