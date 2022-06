A días de las elecciones, los docentes de la UNCuyo convocan a paro

El jueves 9 de junio se llevarán a cabo las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y el clima dentro del establecimiento educativo parecer no ser el mejor. Pues, tanto colegios, facultades y trabajadores de la salud dependientes de la universidad convocaron a un paro de 48 hs que se realizará durante las jornadas del martes y miércoles de la corriente semana.

La medida de fuerza también será adoptada a nivel nacional, en el marco de las tensiones existentes con el Ministerio de Educación de la Nación en el marco de los reclamos salariales.

Según indicaron desde las arcas gremiales de FADIUNC Y CONADU Histórica, el objetivo es reclamar para que no haya "ningún salario por debajo de la inflación, que se elimine el impuesto a las ganancias sobre el salario, que se implemente un adelanto al mes de junio de los incrementos jubilatorios docentes , que se incluya un bono por conectividad y que se ejecute un refuerzo presupuestario para las obras sociales universitarias.

Respecto al clima electoral que se vive en la universidad, fuentes de FADIUNC indicaron a MDZ que "es importante saber que los docentes de los colegios, organismos y hospital no podemos votar porque no tenemos ciudadanía. Nos golpean ahí porque no podemos votar".

Y agregaron: "Eso tiene que ver con la demora en el pago del fondo, la precarización y flexibilización laboral que estamos padeciendo en el Hospital Universitario (no se nos reconoce el pago del riesgo laboral ni tampoco se actualiza un ítem por más de 30 meses), por lo que acumulamos una pérdida salarial tremenda".

Reunión de la comisión de Monitoreo de la Evolución del Salario

Se reunió, este lunes 6 de junio, la comisión de Monitoreo de la Evolución del Salario convocada por el Gobierno nacional a los fines de la revisión del último acuerdo paritario. La Secretaría de Políticas Universitarias explicitó su pretensión de sostener el 41% de aumento acordado en marzo y, en ese marco, analiza el adelantamiento de la cuota del 10% prevista para septiembre al mes de julio y que la revisión, pautada para septiembre, se haga en agosto.

Lo manifestado por los representantes ministeriales no conformó a las federaciones presentes. Los paritarios de CONADU Histórica manifestaron que esa propuesta del Gobierno resulta insuficiente ya que la docencia universitaria y preuniversitaria espera un ofrecimiento que supere la inflación y avance en la recuperación del salario.

"En este marco, vamos al paro nacional de 48 horas este 7 y 8 de junio para hacer escuchar nuestros reclamos a lo largo y ancho del país.", afirmaron en un comunicado de FADIUNC.