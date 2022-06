Llegó el invierno y miles de mendocinos apelan a diferentes estrategias para abrigarse

Miriam Ojeda (39) no recuerda la última vez que estrenó una campera. "Todo lo que tengo es usado, hace muchos años que no me compro y ahora menos. La ropa está carísima y mucho más los abrigos", relata la mujer que además de ser mamá de tres, tiene un nieto. Al igual que miles de mendocinos (uno de cada cuatro) que hoy vive bajo la línea de la pobreza, ella asegura que el desafío de cada día es lograr que sus hijos no pasen hambre, estén abrigados y puedan ir a la escuela.

Hoy, lo que más le inquieta, en coincidencia con miles de familias que no llegan a cubrir las necesidades básicas es justamente, que tanto sus hijos como los niños y niñas del barrio no tienen camperas para abrigarse. Dice que también les faltan medias de lana, gorritos, bufandas y guantes. "Cuando se hace la feria de Cáritas mucha gente va a comprar ahí porque es la única forma de acceder a la ropa de abrigo. Los precios en los persas están muy altos y en realidad muchas veces venden ropa usada y la hacen pasar por nueva", cuenta Miriam, que vive en el barrio Unidos por una Esperanza, ubicado en Rodeo del Medio, Maipú.

Su realidad como la de tantas otras familias en la provincia contrasta con el pálpito del sector comercial que ya ha perfilado un aumento en la venta de ropa de invierno a pesar del incremento en los precios de la indumentaria ratificado en las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares. Es que al igual que muchos, Miriam está muy lejos de la posibilidad de comprar con tarjeta de crédito en tres cuotas o "gastar" el dinero que tiene en mano para adelantarse a la inflación.

En el oratorio San Felipe de Maipú, las familias se acercaron para llevar prendas de abrigo para sus hijos

Sus prioridades se rigen por la emergencia y hoy, 6 mil pesos que cuesta una campera para niño, para su familia significa al menos tres días de comida. Por eso, justamente, a la estrategia de comprar ropa de abrigo usada, se suma la de ir pasando la ropa que queda de temporadas anteriores a otros integrantes de la familia: los más grandes, le van dejando a los más pequeños. "En este barrio hay mucha necesidad, llegó el invierno y las consecuencias de la pobreza se notan mucho más", lamenta la mujer en coincidencia con la perspectiva planteada semanas atrás por las directoras de escuelas que ya notaban cómo los niños, niños y adolescentes asisten a clase sin el abrigo necesario. La falta de calzado adecuado para las bajas temperaturas, es otra situación aparejada a la pobreza.

Situación crítica

Enzo Ferraro es uno de los voluntarios que dedica tiempo para aportar experiencias positivas en el oratorio San Felipe Neri. Destaca que la situación de las familias en relación con la ropa de abrigo, muchas veces llega a ser crítica.

"Los precios de la canasta básica para todas las familias son casi irrisorios e imposibles en relación con los ingresos actuales. Respecto de la vestimenta, que debiera ser un bien prioritario, vemos que se ha transformado en un bien de lujo cuando en realidad se trata de necesidades básicas", destaca Ferraro.

Detalla que una de las estrategias compartidas por muchas familias es que se van "pasando" la ropa entre hermanos, parientes e incluso amigos. "La ropa se usa hasta que ya no da más y eso se nota en todas las clases sociales", aclara Ferraro y destaca que en muchos casos el recurso es salir a pedir. "A muchas personas se les hace difícil conseguir talles y cada vez más personas salen a pedir por casa porque están en una situación desesperante", alerta.

Ferias americanas y compra-venta vía Facebook, en alza

La necesidad de comprar ropa de abrigo en buen estado y a precios más accesibles a los que se pueden encontrar en las tiendas de Mendoza es compartida también por las familias de medianos ingresos e incluso por parte de aquellas que llegan a lograr un pasar económico más holgado pese a la crisis económica.

Ferraro destaca que en el caso de pobreza más notoria, las ferias de ropa americana en los barrios más necesitados ya son comunes. Explica que lo que más se busca, es encontrar camperas, mantas incluso colchones a precios más bajos. "La idea es pagar poco porque no hay otra manera de destinar más ingresos al ítem abrigo", detalla.

En el caso de las familias de clase media y media alta, la compra de ropa usada en las ferias americanas es una opción cada vez más elegida. En el caso de la feria de ropa denominada Flor de Feria, por ejemplo, todo indica que en esta temporada, sin dudas, el abrigo de primera calidad y en buen estado figura entre los productos más demandados.

En este espacio pensado para ofrecer la posibilidad de acceder a vestimenta de marcas renombradas y en excelente estado, por un precio inferior al que se encuentra en el mercado habitual, las camperas de abrigo para niños, hombre y mujer son la "vedette" de la temporada. También se buscan sacones de dama, capas y equipos para esquí que inclusive se venden a costos muy altos en dólares en el exterior y que en la feria es posible comprar a menos de la mitad del valor en el mercado.

Ahorro y sustentabilidad

Florencia Da Souza, es una de las creadoras de "Flor de Feria", una experiencia que ya tiene ocho años de vigencia en la provincia. Explica que una tendencia de los últimos tiempos consiste en que cada vez más personas comercializan prendas con poco uso y en perfecto estado a través de Facebook o vía whatsapp. El espacio Flor de Feria es uno de los que cuentan con mayor demanda

"Lo que busca la gente son las oportunidades; también se ha visto que hay muchos emprendimientos de tiendas de ropa americana, que están comenzando como nosotras en su momento, desde el living de la casa", explica Da Souza y destaca que los conceptos de "circularidad" de la indumentaria y sustentabilidad de combinan en este combo de oportunidades. "Muchas veces las familias hacen una buena compra y se llevan para toda los integrantes de una sola vez", detalla la emprendedora que ya prepara su próximo evento para el próximo 9 y 10 de julio. Las ferias de ropa americana son cada vez más buscadas por las familias mendocinas

Uno de los aspectos sobre los que Flor de Feria ha trabajado a lo largo de los años, tiene que ver con el aporte que se realiza a las familias que más lo necesitan. En sentido, Da Souza explica que "la renovación de guardarropas que la gente hace, incluye también ropa de donación que nos las acerca a la feria y nosotros la destinamos a instituciones que las entregan a personas carenciadas o de bajos recursos". Pero además, el emprendimiento presta colaboración a entidades como Avome y Fundavita.