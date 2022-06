Indignación por el izamiento de la bandera mapuche en una universidad de Bariloche

El izamiento de la bandera mapuche ocurrido esta mañana en la sede del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) generó polémica e indignación en redes sociales.

La convocatoria para la actividad fue realizada por estudiantes, docentes y no docentes a través de un panfleto en el que también aparece el mapa del Wallmapu, que hace referencia a un territorio que se extiende a ambos lados de la actual frontera entre la Argentina y Chile. La actividad se enmarca en la celebración del Año Nuevo mapuche.

Ayer decenas de personas marcharon por el Centro Cívico de Bariloche con una enorme enseña argentina por el Día de la Bandera. "Sin excusas, sin peros, tenemos un compromiso con la patria. A portar nuestra bandera, que es la única que debe flamear", resaltaron los organizadores.

AHORA Bariloche: en diferentes sedes de la Universidad Nacional del Comahue, izan la bandera Wajmapu (País Mapuche) organizaciones estudiantiles y mapuches del sur. Flagrante acto de provocación al territorio nacional argentino. #BuenMartes pic.twitter.com/k3pR1hIcn5 — Ricardo R Benedetti (@RicBenedetti) June 21, 2022

El legislador rionegrino Juan Martin se expresó sobre la cuestión a través de su cuenta de Twitter. "Tenemos una sola bandera. La única que merece flamear en lo alto de nuestros mástiles, porque nos incluye a todos los argentinos", aseguró.

Sobre lo ocurrido hoy en el CRUB agregó: "Una cosa es celebrar el Año Nuevo mapuche, lo cual es respetable y tiene que ver con la libertad de cultos. Otra bien distinta es hacer una reivindicación política a través del izamiento de una bandera. Inconcebible que esto se permita en una institución del Estado nacional".

Una cosa es celebrar el año nuevo mapuche, lo cual es respetable y tiene que ver con la libertad de cultos. Otra bien distinta es hacer una reivindicación política a través del izamiento de una bandera.



Inconcebible que esto se permita en una institución del Estado Nacional. https://t.co/JztGZ7PBEg — Juan Martin (@jmrionegro) June 21, 2022

El decano del CRUB, Marcelo Alonso, explicó el contexto del izamiento de la bandera mapuche. "Las provincias de Río Negro y Neuquén tienen una comunidad mapuche muy importante, y muchos de nuestros estudiantes, docentes, no docentes y graduados son de origen mapuche. La identidad del pueblo mapuche es fuerte y están trabajando desde hace mucho tiempo en recuperarla. Tener una bandera que los identifique no tiene nada que ver con desconocer al Estado argentino", señaló.

Alonso sostuvo que el izamiento de la bandera mapuche surgió hace tres años de parte de una agrupación mapuche que se formó en la universidad y que integran docentes, no docentes y estudiantes. "Se trata de un acto simbólico. Se iza la bandera, se dicen unas palabras y se baja. Nunca se reemplaza la bandera argentina. De hecho, como ocurrió hoy, no se usa el mástil principal. Los organizadores trajeron un mástil portátil. Esta no es una iniciativa de la universidad, no se autorizó el izamiento de ninguna bandera en los mástiles principales", aclaró el decano en diálogo con La Nación.