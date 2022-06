Protectores de animales hacen colecta porque tienen una gran deuda con veterinarios

Sorteos, ferias de platos, cuotas voluntarias o colectas son algunas de las acciones que están llevando adelante desde la Sociedad Protectora de Animales de San Rafael para poder disminuir la deuda que mantienen con la veterinaria encargada de darle atención a los perros y gatos que rescatan.

Si bien la solidaridad prima en cada una de las acciones de todos los que intervienen en estas tareas, hay gastos de medicinas y elementos que se deben afrontar y la suma ya asciende a 350 mil pesos.

Sandra Carrieri, es una de las voluntarias que forma parte de esta organización que se encarga de rescatar, curar y reubicar a los animales que encuentran en la calle o que han sido heridos. En diálogo con FM Vos de San Rafael (94.5) la mujer explicó su situación: “Son gastos que tenemos por llamados de ayuda de algún animalito que está atropellado o está enfermo e ingresan a las veterinarias con las que trabajamos y se van sumando. A pesar de que vamos entregando dinero, siguen ingresando animalitos y no podemos bajar la deuda que tenemos. La verdad es que no se nos ocurre más qué hacer, porque recaudamos a través de las rifas pero se cansa la gente. Nosotros somos poquitas y a veces estamos enfermas y no sabemos qué más hacer”.

Por el momento, las cuotas voluntarias que realizan las personas a través de Mercado Pago han ayudado a no incrementar la deuda que mantienen con los profesionales, sin embargo, la gran cantidad de animales descuidados, abandonados o heridos no les da un respiro.