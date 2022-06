Si todavía no tuviste covid puede ser que tengas más que suerte

A pesar de que la pandemia del covid afectó a todo el mundo en mayor o menor medida, muchas personas no sufrieron la enfermedad hasta ahora. A casi 30 meses del inicio de la pandemia, la ciencia demostró que no fue sólo suerte que algunos no se hayan contagiado el virus que logró frenar al mundo.

La lógica detrás de no haber tenido covid

La primera explicación es simple: no se contagiaron aquellas personas que no estuvieron expuestas o en contacto con el virus. A pesar de que a estas alturas de la pandemia esto parece imposible, puede ser el caso de las personas que más se cuidaron y se protegieron desde que comenzaron los contagios. Esto suele aplicar a muchos adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas que desde el inicio de la pandemia tuvieron cuidados extremos para evitar una posible exposición al virus.

Igualmente, este es un caso extraño ya que debido al alto nivel de transmisión comunitaria del virus es bastante improbable que las personas no hayan estado cerca de alguien infectado del virus. Sin embargo, hubo quienes estuvieron muy expuestos por su trabajo u otras circunstancias y aún así han conseguido no dar positivo.

Entonces, hay una segunda respuesta que tiene que ver con las vacunas, que atacan al virus en cuanto entra al cuerpo logrando que la infección no se expanda ni se desarrolle la enfermedad.

Las vacunas son una razón importante por la que muchas personas todavía nunca tuvieron covid

Muchos estudios han demostrado que las vacunas contra covid redujeron el riesgo de contraer una enfermedad grave, así como la posibilidad de transmisión doméstica del virus, por lo que es más difícil transmitir el covid a los contactos cercanos si se tiene alguna vacuna.

La tercera teoría habla de que, a pesar de haber entrado a las vías respiratorias, el covid no infectó a la persona por su sistema inmune. Una respuesta inmunitaria rápida y robusta puede lograr que el virus no se replique en gran cantidad.

La eficacia de cada cuerpo es diferente según cada persona. Por ejemplo, aunque el sistema inmune se debilita con la edad, un estilo de vida saludable ciertamente ayuda a mantenerlo en forma.

Otra variante muy importante es la cantidad de horas de sueño. Por ejemplo, no dormir lo suficiente puede provocar que nuestro cuerpo no pueda combatir correctamente a los patógenos invasores. Las horas de sueño que tiene una persona ayudan a mejorar el sistema inmune

Igualmente, la respuesta inmune no depende solamente de nuestras decisiones sino que los factores genéticos tienen un peso importante. Los científicos que estudian las causas subyacentes del covid han identificado una causa genética en casi uno de cada cinco de los casos críticos.

Lindsay Broadbent, investigadora de la Escuela de Medicina, Odontología y Ciencias Biomédicas de la Queen’s University explicó a BBC News que la genética no solo influye en la gravedad de la enfermedad, sino que también puede ser clave a la hora de evitar la infección del virus.

La última razón tiene que ver con una infección previa. Concretamente una infección con otro tipo de coronavirus, que haya provocado una respuesta del cuerpo frente el covid en lo que los científicos llaman inmunidad de reacción cruzada.

Nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocer que el SARS-CoV-2, virus causante del covid, es similar a otro virus reciente, lo que activa una respuesta inmunitaria. En la actualidad se han descubierto siete tipos de coronavirus que infectan a los humanos: cuatro que causan el resfriado común, uno que causa SARS o síndrome respiratorio agudo severo, otro que causa MERS o síndrome respiratorio de Oriente Medio y la variante del covid.

No se sabe cuanto dura esta "inmunidad" y son diversas las razones por las que hay personas que aún no se han contagiado. Igualmente, se debe mantener los cuidados básicos y las precauciones, ya que la pandemia no terminó y no se sabe cuál será el efecto que puede tener el covid a futuro.