Hepatitis: alerta por una enfermedad que afecta principalmente a los niños

Las alarmas se encendieron tras la información aportada por el Ministerio de Salud de la Nación que daba cuenta del primer caso de hepatitis aguda infantil en Argentina. En el mundo se han detectado 228 casos y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad se duplicó los últimos 10 días y se desconoce su origen. ¿Cuáles son las señales de alarma?.

Un niño de ocho años se transformó en el primer paciente con hepatitis aguda en Argentina. Desde la cartera sanitaria nacional informaron que se encuentra internado en el Hospital de Niños de zona norte de la ciudad de Rosario a la espera de la evolución de cuadro clínico.

Hace dos meses comenzaron a reportarse casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido a nivel mundial. Hasta el momento hay 228 casos documentados y 50 casos en estudio en más de 20 países alrededor del mundo. Del total de casos reportados, 18 pacientes debieron ser trasplantados y 4 fallecieron.

"En su mayoría los casos reportados se dieron en niños menores de 5 años que comenzaron con un cuadro similar a una gastroenteritis que luego derivó en una inflamación hepática que se manifiesta con ictericia. Esto provoca una coloración amarillenta en la piel y las mucosas que en algunos casos puede provocar la claudicación total del hígado", destacó la médica infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Leda Guzzi.

En el mundo se encendieron las alarmas y los científicos manejan distintas hipótesis sobre el origen de la hepatitis aguda, sin embargo, no hay evidencia ni reportes que brinden certezas. La especialista consultada destacó que "aún no está claro si la enfermedad es infecto contagiosa ya que no hay evidencia científica al respecto, se habla también que puede ser una secuela post covid pero no está confirmado".

"La población debe tomar las precauciones que habitualmente toma en los casos de otras enfermedades, lavado de manos frecuente, toser y estornudar en el pliegue del codo, completar el calendario de vacunación incluyendo la dosis contra el coronavirus", explicó Guzzi.

"Es importante aclarar que no hay evidencia ni reporte que diga que esta enfermedad tiene relación con la vacuna covid. De hecho los primeros reportes de casos eran niños menores de 5 años que no habían sido vacunados", aclaró la infectóloga desmintiendo una versión que aseguraba que dicha enfermedad era provocada por la vacunación contra covid.

Principales síntomas

La hepatitis es la inflamación del hígado que puede provocar daños que afectan el buen funcionamiento de este órgano. Entre los síntomas se encuentran: