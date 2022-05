Los más perezosos, estos son los signos más vagos

El horóscopo nos presenta más características para conocer acerca de las personas según su signo. Una de estas cualidades es la vagancia, que puede ser muy negativa si se lleva a un extremo.

La vagancia puede ser buena si se mantiene hasta cierto punto. Si se lleva a un extremo, como casi todas las cosas, no suele ser positiva. Una excesiva vagancia hace que las personas no sean las mejores candidatas para conocer ni ser amigos. Ellos no encuentran demasiada dignidad en el trabajo y, si por esas casualidades se despiertan con ganas de trabajar, se quedan en la cama hasta que se les pase. Estos son los signos más vagos del zodiaco.

Géminis: los nacidos bajo el signo de Géminis son muy vagos, principalmente por su negatividad constante hacia la vida. Tienen una gran falta de optimismo en cada cosa que les presenta la vida cotidiana. Ellos piensan ¿para qué me voy a esforzar si seguro sale mal? Por esto son poco emprendedores, y tampoco sobresalen en sus trabajos. Son vagos para las cosas más simples, como cocinar o hasta salir con la familia.

Capricornio: los nacidos bajo este signo se esfuerzan para ser vagos, por más increíble que parezca. Ellos son los primeros creyentes en la ley del mínimo esfuerzo. Nunca buscan salir del montón, salvo que algo realmente los motive. Si encuentran algo como mundano o aburrido son los más vagos que pueden existir, hasta con sus mayores responsabilidades.

Libra: los librianos se toman su tiempo para todo, por lo que se los suele considerar como vagos. Ellos necesitan su tiempo para concentrarse en todo lo que hacen. Son los fundamentalistas número 1 de las siestas. Son vagos para hacer la limpieza, ayudar a los demás y los quehaceres del jardín.