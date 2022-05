Rescataron a tres niños que estaban solos en la calle en la madrugada y sin abrigo

La policía de Córdoba rescató esta madrugada a tres niños que andaban descalzos, desabrigados y con hambre. El hecho se produjo en Villa Esquiú, zona rural cercana a la ciudad de Córdoba, y la madre de los pequeños -tres hermanos de 9, 4 y un año- recién se presentó en la comisaría esta mañana para excusar su ausencia.

Los menores fueron asistidos por oficiales de la Comisaría N°36, que recibieron la llamada de emergencia a las dos de la mañana, de un vecino que alertaba sobre la presencia de estos chicos deambulando por la zona. Los policías contaron que cuando encontraron a los niños estos estaban asustados y padeciendo el frío, ya que el termómetro marcaba 5ºC.

Una vez que los llevaron hasta la comisaría, les dieron abrigo, comida y un colchón para que pudieran pasar la noche de una forma más confortable. Tras obtener los datos de los niños rescatados, los policías fueron hasta la casa en busca de un familiar pero la vivienda se encontraba vacía.

Por esto, se derivó la información a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y a un Juzgado de Menores que decidieron que deben ser sometidos a estudios médicos y así tener una visión clara sobre su estado de salud.

Esta mañana, al ir a la Comisaría a buscar a sus hijos la madre intentó justificar su ausencia: "tuve un inconveniente con una persona que fue a tirotearme la casa, me rompieron los vidrios”. Contó también que dejó a los niños en la casa con una nota que decía que volvería pronto y añadió que al volver y descubrir que sus hijos ya no estaban pensó que se habrían despertado y podrían haberse asustado al no encontrarla.

Ahora, tanto la SENAF como la Justicia, trabajan para resolver como proseguir con el caso, a fin de proteger íntegramente a los chicos.