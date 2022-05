Una reconocida empresa vendió pasajes a Madrid por 40 pesos por error

Este lunes se generó mucho revuelo en redes sociales cuando usuarios de Twitter informaron un error en eDreams, una reconocida página de venta de pasajes aéreos. Debido a este error, el sitio ofrecía tickets a diferentes partes del mundo por precios irrisorios. Estos pasajes permitían viajar a Estados Unidos, Europa o a diferentes partes de Argentina por menos de $100.

El periodista Mauro Albornoz fue el primero en dar a conocer la situación. Escribió en su cuenta de Twitter: "Hay un error con la web de eDreams y se vendieron pasajes a Europa o EEUU por 4 o 10 pesos", adjuntando una captura de pantalla donde se vendió un pasaje por solamente $4,72. En este hilo el periodista continuó: "La página está caída y aún no hay un comunicado sobre lo que pasará con los pasajes comprados a 4 pesos".

El tuit publicado por el periodista que consiguió más de 30 mil me gusta

Muchos usuarios comenzaron a compartir cómo lograron comprar pasajes y pudieron aprovechar la oferta, que duró poco tiempo. Otros, en cambio, lamentaron no haber llegado a tiempo para comprarlos.

Un usuario contó, incluso, que decidió salir del sitio al momento en el que vio los precios irrisorios porque creyó que eran un error y que el sitio no lo dejaría hacer la compra. Otro -que sí pudo aprovechar la oferta- explicó: "Me llegó confirmación y número de billete pero ya me cancelaron el vuelo. ¿Sale juicio por daños y perjuicios?".

Sofi Villagrasa escribió: "Llegué a comprar 2 pasajes ida y vuelta a Madrid por 70 pesos. Me llegó la confirmación de Iberia y entré en la página de la aerolínea y también me aparece confirmado. ¿Me ilusiono o todavía no?".

Bricu comenta como gastó solo $40 para viajar a Noruega en primera clase

Entre los comentarios se plantea la duda de ver si la empresa cumplirá con lo vendido por medio de su web -por más que evidentemente se trató de un error- o si, por el contrario, dará marcha atrás y cancelará todos los pasajes vendidos. Por el momento la empresa no se ha pronunciado sobre ninguna de las opciones.

Durante el corto tiempo que estas increíbles ofertas estuvieron en la página web, muchas personas pudieron comprar estos pasajes a precios muy bajos. Sin embargo, esta situación no se extendió por mucho tiempo ya que la agencia de viajes tuvo la web caída durante varias horas luego de notar el problema.

Un usuario que llegó a comprar pasajes desde Santiago de Chile hasta París mostró a MDZ como se veía la increíble oferta en comparación con otros vuelos: Así se veía la oferta en comparación a otros vuelos

Horas más tarde la empresa le envió un mail comentando que su petición de reserva había sido cancelada "debido a razones técnicas". El mail finalizaba comentando: "Muchas gracias por tu comprensión. Te pedimos disculpas por cualquier molestia ocasionada." El mail con el rechazo de la reserva.

Sin embargo, cuando toda esperanza estaba perdida, la empresa le mandó al mismo cliente la posibilidad de hacer el check-in para su vuelo, indicando que la reserva del boleto seguía en pie. El check-in para viajar en el vuelo más barato.

Igualmente, el cliente afectado explicó a MDZ que no se puede acceder al código QR, ya que debe hacer el check-in directo con la aerolínea que lo envía a hablar con eDreams nuevamente.

De todas maneras habrá que esperar para ver cómo se resuelve el tema y que postura oficial toma la empresa de vuelos. Cabe destacar que en el pasado ya había ocurrido este tipo de errores y las empresas debieron pagar. Este fue el caso de United Airlines, que debió pagar las sumas de dinero necesarias para adquirir los pasajes oportunamente emitidos además de un plus por daño moral.