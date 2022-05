Nuevas alianzas clave entre Mendoza y Costa Rica para atraer turistas

Mendoza continúa generando alianzas estratégicas para impulsar el turismo. En esta oportunidad la provincia estableció vínculos de mutua colaboración para fomentar el intercambio cultural y turístico con Costa Rica, uno de los destinos más elegidos por los argentinos.

Este viernes 13 de mayo visitaron la legislatura cuatro alcaldes de Costa Rica y empresarios del sector turístico y gastronómico. Fueron recibidos por el vicegobernador Mario Abed y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

El objetivo principal de este viaje, que se está gestando desde hace más de dos años, es fomentar el turismo entre ambas regiones considerando que Costa Rica es uno de los países más elegidos por los argentinos tanto para vacacionar como para emigrar.

"Estamos impresionados por el orden y la limpieza de la ciudad de Mendoza. Da gusto venir a una provincia como esta que cuida la naturaleza y tiene bellos paisajes”, expresó Jorge Arturo Alfaro Orias alcalde de Santa Cruz.

Consultado por MDZ durante la conferencia de prensa, el alcalde de Santa Cruz contó que se eligió Mendoza para promocionar Costa Rica por los vínculos que tienen con la provincia. “Tenemos muchas personas de Argentina viviendo en nuestro país, principalmente en las costas. Recibimos una invitación, analizamos la posibilidad de venir y dijimos: este es el pueblo ideal que Costa Rica necesita conocer”.

Además, el funcionario costarricense destacó las bondades que tiene el destino y que tanto atraen a los turistas argentinos, en especial las costas atlántica y pacífica y el rico patrimonio natural, Costa Rica posee la mayor biodiversidad del mundo.

Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo.

"Las alianzas público-privadas son lo más importante para empujar al turismo. Nosotros queremos saber cómo están haciendo las cosas acá, qué intercambio de experiencias podemos hacer entre ambos países", compartió a MDZ Hernán Imhoff, presidente de Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo.

En cuanto a las estrategias para impulsar el turismo emisivo y receptivo de ambos destinos, el vicegobernador Mario Abed sostuvo que “desde la provincia podemos hacer el nexo con ustedes en materia turística, pero también lo pueden hacer con cada municipio”, teniendo en cuenta que cada comuna cuenta con un área específica.

Por ello, acompañaron en la visita el intendente de Capital, Ulpiano Suarez; de Rivadavia, Miguel Ronco, y de Junín, Héctor Ruíz; la directora de Cultura, Turismo y Patrimonio Cultural de Santa Rosa, Angélica Pereira, y la secretaria de Gobierno de ese municipio, Magdalena Azcurra. Comitiva de Costa Rica y funcionarios de Mendoza reunidos en al Legislatura Provincial.

Mejoras en la conectividad aérea

Tanto los alcaldes y empresarios como los funcionarios mendocinos que participaron de la reunión destacaron la necesidad de hacer hincapié en la conectividad aérea para favorecer todo tipo de intercambio, principalmente turístico.

Actualmente Mendoza está conectada con Panamá con vuelos directos operados por la compañía aérea Copa. Luego, es necesario viajar desde Panamá hacia San José de Costa Rica, los vuelos son de 60 minutos.

“Lo que más tenemos que trabajar entre Costa Rica y Argentina, puntualmente con Mendoza, es la conectividad. Nosotros lentamente estamos recuperando los niveles de conexiones que teníamos en el 2019, antes de la Pandemia”, contó Hernán Imhoff.

“Si no tenemos una buena conectividad, los tickets están en las nubes y, si eso sucede, el turista no viaja. El secreto es hacer un gran mercadeo entre ambos destinos, el avión tiene que traer turistas de Costa Rica y volver con turistas también, si está vacío el vuelo no funciona para ninguna de las dos partes”, aclara Imhoff.

Una completa agenda en Mendoza

Los visitantes costarricenses permanecerán en Mendoza hasta el miércoles 18 de mayo. Su estadía en la provincia contará con una abultada agenda que incluirá visitas a distintos departamentos para conocer la producción vitivinícola y las ofertas turísticas del lugar.

Además de conocer los principales atractivos turísticos de Mendoza, la comitiva recorrerá las zonas productivas. Muchos de los productos que se utilizan en la industria gastronómica de Costa Rica son de origen mendocino, entre los más buscados se encuentra el vino, con el malbec a la cabeza; el aceite de oliva; las aceitunas y los pistachos.

En este sentido, Ulpiano Suarez, sostuvo que “hoy nos encontramos con alcaldes amigos para generar un vínculo”, por lo que “sería bueno conformar una mesa de trabajo con colegas con un objetivo en común. Con el sector privado, para fortalecer la conectividad y el intercambio turístico”. El intendente de la Ciudad de Mendoza destacó que cada uno de los municipios tiene áreas de turismo que pueden impulsarse.