Pasan inadvertidos, estos son los signos más callados

El horóscopo ofrece un compendio de características de las personas según su signo. Un dato importante es la capacidad de diálogo, algo que sin duda es muy valioso. Cuando falta, puede ser fatal. Y esa incapacidad de hablar -que convierte al silencio en un defecto- es una cualidad que identifica a estos signos, los más callados.

Todos conocemos a una persona que siempre está en silencio: no se queja nunca, pero tampoco celebra; incluso se calla cuando tiene una objeción a lo que está ocurriendo o cuando podría hacer algún aporte valioso a un proyecto. Este tipo de personas suele tener peleas con sus seres más queridos por culpa de su silencio. Estas peleas pueden incluso terminar con sus vínculos ya que la comunicación es la piedra angular de toda relación. Estos son los signos más callados del zodiaco.

Cáncer: Los nacidos bajo el signo de Cáncer están entre los más callados de cualquier grupo. Les cuesta expresar sus sentimientos y emociones. Generalmente esto es culpa de un problema que tienen en su personalidad y que acarrean desde hace tiempo: podría ser consecuencia de un trauma de la niñez o algo en la adolescencia que los haya marcado. Para solucionar los problemas, prefieren refugiarse en sí mismos ya que comunicar las cosas es todo un desafío debido a su timidez.

Tauro: Los nacidos bajo este signo son muy reservados, para ellos no existe otra manera de afrontar las cosas que guardándose sus sentimientos hasta que realmente se sientan cómodos con las personas que están a su alrededor. Si esto no ocurre, nunca dirán lo que verdaderamente piensan o lo que les pasa. Precisamente por esto es que si no están en un lugar de su agrado, será imposible que abran la boca, aunque jamás le faltarán al respeto a nadie.

Acuario: Su silencio obstinado puede causar problemas en la pareja. Quienes los conocen suelen quejarse de su falta de diálogo. Si esto ocurre, se debe encontrar una solución urgente a la situación. Una acción posible es ayudarlos a compartir sus sentimientos, empezando a generar lazos de confianza. Si se sienten cómodos, suelen romper el silencio mostrando su ser más íntimo y ayudando así a fortalecer el amor en la pareja o la confianza en otro tipo de relación.