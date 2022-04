Mienten siempre, estos signos no son de fiar

El horóscopo nos permite conocer rápidamente a las personas, ya que en general quienes nacieron bajo el mismo signo comparten muchas cualidades. Estas se ven reflejadas en diferentes aspectos de su vida, como la relación con su familia, pareja o amigos, también relacionado a lo laboral.

Muchas de estas características son positivas y los hacen destacar entre la multitud, pero otras son negativas y pueden llegar a afectar su relación con las personas que los rodean. Es el caso de las personas de estos signos: tienen mayor facilidad para decir mentiras que cualquier otro. Son capaces de ocultar la verdad aun a las personas más importantes: sus parejas. A veces no lo hacen por alguna razón mala, sino simplemente porque decir la verdad no es su fuerte. Estos son los signos del zodiaco que más le mienten a sus parejas.

Géminis: Los geminianos son los más propensos a mentir a sus parejas. La mayoría de las veces no lo hacen para ocultar algo malo sino al contrario: son capaces de detectar las cosas que le molestan a su pareja y por eso evitan compartirlas. Esto suele ser para alejarse de conflictos y no causar problemas en una relación. Aunque ellos crean que esta es la mejor manera de lograr la paz, ocultar la verdad y no decir las cosas suele ser negativo a la larga.

Tauro: Los nacidos bajo este signo son personas que siempre ponen su privacidad por delante de todo. Creen que mentir y ocultar son los dos mejores escudos para proteger su mundo privado. Ellos jamás ocultarán algo con la intención de lastimar al otro, simplemente lo hacen como medida para mantener su privacidad. Igualmente, deben entender que la privacidad se comparte, más aun cuando uno está en pareja.

Piscis: Los pertenecientes al signo Piscis están, también, entre quienes más le mienten a sus parejas. Generalmente hacen esto por la imperiosa necesidad de complacer a los demás, ellos no quieren decir la verdad si esto significa decepcionar a alguien más, menos si es su pareja. Aunque lo hagan con esta intención positiva, se victimizan cuando los descubren y debido a su emotividad, también son capaces de dramatizar toda la situación.