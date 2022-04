La tajante postura de un médico kirchnerista por el corte en la entrega de leche

El corte en la entrega de la leche que las familias de escasos recursos económicos podían retirar de los centros de salud y que fue determinado por el Gobierno Nacional a través de una reciente resolución, continúa siendo motivo de cuestionamientos y rechazos desde diferentes frentes. En esta oportunidad, el rotundo cuestionamiento surgió de parte de una entidad integrada por militantes afines al Frente de Todos, que días atrás expresaron su repudio a la medida a través de un comunicado.

Entre los argumentos que sostienen desde la Fundación Salud Inclusiva, que desde hace tres años cuenta con personería jurídica en la provincia, figura que los 800 pesos que depositará la Administración Nacional de Seguridad Nacional (Anses) no cubrirán el costo total de la leche que se distribuía en los centros de salud. “Nos preguntamos si estas transferencias tendrán la movilidad ascendente acorde a los momentos que vivimos”, cuestionaron desde la organización kirchnerista. Detallaron que en este caso, la política alimentaria está vista como “un costo y no como una inversión, a la vez que no reconoce a la entrega de leche en los centros de salud como una de las herramientas de la Atención Primaria de la Salud sino meramente como un proceso administrativo”.

Pablo Ferrari es uno de los 50 profesionales de la salud que desde la fundación han expresado su desacuerdo con la resolución N° 409 emitida por el Ministerio de Salud de la Nación. Es odontólogo, investigador y docente de la cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Desde su experiencia como médico dedicado a la atención primaria, Ferrari detalla que pese a que la decisión fue tomada desde la esfera del Gobierno Nacional con el cual empatiza, se trata de una “obligación ética, moral y política” el hecho de exponer su rechazo por considerar que la no entrega de la leche entre las familias más pobres implica cuando menos, un retroceso en lo que respecta a políticas destinadas a garantizar el adecuado acceso a la salud y a la calidad alimentaria de la población. Obligación que –aclara- corresponde a los estados Nacional y provinciales.

“Instamos al gobierno nacional y al provincial a no considerar a las poblaciones vulnerables/vulneradas para realizar ajustes como centro de la discusión política y a renovar los esfuerzos para que sus derechos no se pongan en discusión en cada contienda”, expresan los profesionales de la entidad.

Por eso justamente, el escrito de la fundación de la cual forma parte, manifiesta que “el Gobierno de Mendoza que hoy reclama por la Resolución 409 es el mismo que progresivamente ha ido desmantelando la política alimentaria en las escuelas a través de la suspensión de la copa de leche y los cambios de las meriendas y raciones alimenticias escolares”.

El depósito de los 800 pesos en la cuenta de beneficiarios de la AUH no cubre las necesidades de bebés y niños

Entre los trabajos que lleva adelante la entidad que ha mostrado su disconformidad con la decisión oficial, figura la creación del Centro de Estudios en Salud Colectiva para la Formación de Políticas Sanitarias, cuyo objetivo es detectar necesidades concretas en materia de acceso a la salud entre las poblaciones más vulnerables. A su vez, los trabajos están coordinados con la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Ames). A través de la promoción de espacios en los barrios más necesitados, organizaciones sociales y merenderos, los profesionales de la fundación focalizan sus trabajos en detectar las necesidades ligadas a la educación alimentaria y el acceso a la salud de las familias más pobres. Por eso, asegura Ferrari, el corte en la entrega de leche se considera como una medida más que va en detrimento de la atención primaria de calidad.

En su discurso, desde la entidad marcaron que la atención que reciben las poblaciones más vulnerables en los centros de salud de la provincia, es deficiente: sostienen que faltan pediatras y que conseguir un turno para lograr un control de niño sano “es un calvario”. “También queremos señalar que es falso (tal como se ha señalado en medios afines al oficialismo provincial) que la falta de distribución de leche en los Centros de Salud conlleva un abandono de los controles de salud, ya que estos son indispensables para recibir la AUH (Asignación Universal)”, señala el comunicado de la Fundación Salud Inclusiva.