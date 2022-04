Dudan de todo, cuáles son los signos más indecisos

El horóscopo nos da la posibilidad de saber más características de las personas ya que el signo determina muchas cualidades. Una de las más importantes es la de decidir o, como en este caso, la incapacidad de optar por algo. Para tomar una decisión se necesita de madurez y liderazgo. Se deben pensar bien las opciones y asumir la responsabilidad por el camino elegido.

La indefinición nos puede traer muy malos tragos, ya que aquellas personas que son indecisas jamás están conformes con aquello que eligen. Esto puede derivar en que otros los pasen por encima, decidiendo por ellos. La incapacidad para decidir puede causar inseguridades ya que las personas indecisas se replantean continuamente todas sus acciones. Estos son los signos más indecisos del zodiaco.

Géminis: Las personas de géminis tienen una clara doble personalidad. Esto hace que a veces sufran para tomar decisiones ya que no saben elegir entre las dos facetas de su personalidad que son opuestas. A veces su indecisión marca que no hagan nada, con tal de no equivocarse o hacer algo de lo que luego podrían arrepentirse. Su falta de valor para tomar decisiones puede, incluso, provocarles dolores físicos.

Virgo: Los nacidos bajo este signo son muy inteligentes, aunque a veces les cuesta aplicar esa inteligencia a sus decisiones, ya que no son muy capaces de considerar múltiples opciones en forma simultánea. Ellos están en su mejor momento mientras se mantienen ocupados, ya que de ese modo no deben decidir nada ni pensar en otras cosas. A la hora de hacer un balance de lo bueno y de lo malo, comienzan a perderse.

Tauro: Son personas que saben lo que quieren pero muchas veces no saben cómo conseguirlo. No dejan de pensar y darle vueltas a todo. Ellos nunca dejan de analizar la situación, y al tener tantas opciones en la cabeza quedan paralizados, sin saber cómo proceder. Los nacidos bajo este signo no ven la forma de solucionar un problema y menos aun piensan en tomar las riendas: son conscientes de que, por dudar tanto, muchas veces terminan eligiendo mal.