Viven pataleando, estos son los signos más caprichosos

El horóscopo nos confirma, nuevamente, el origen de algunos rasgos de personalidad de los individuos que se encuentran en nuestro entorno. Todos los signos tienen características específicas: algunas positivas, otras no tanto. Un ejemplo de las últimas es el capricho, una cualidad que raramente es positiva.

Todos conocemos a alguna persona que se destaca por ser caprichosa. Pueden ser alegres, tranquilas y hasta muy divertidas, pero si les dicen que "no", muestran una cara que a veces tienen escondida para la mayoría de las personas de su circulo. Los nacidos bajo estos signos no soportan que no les den todo lo que solicitan. Estos son los signos más caprichosos del zodiaco.

Leo: Los nacidos bajo este signo son muy caprichosos, toman sus necesidades como lo más importante y no pueden soportar que los demás no las satisfagan al instante. Lo más increíble es que sus deseos no tienen que ver con asuntos relevantes sino que manifiestan sus caprichos en situaciones poco importantes, que no tienen peso a largo plazo. A veces buscan hacer lo que tienen en mente a pesar de que todos sus conocidos les repiten que no deben hacerlo. ¿Por qué lo hacen? Lo único que les importa es probar que ellos tienen razón. Ellos no dejarán de insistir hasta cansar a los que estén en su entorno y conseguir lo que anhelan.

Tauro: Los taurinos son muy caprichosos con las cosas materiales. Si ellos buscan poseer algo, probablemente lo consigan ya que lo que se les pone entre ceja y ceja termina en su poder cueste lo que cueste. Una vez que algo se les mete en la cabeza no pueden dejarlo ir. A pesar de que todo el mundo les recalque que se trata de un asunto menor o que nadie entienda la razón de su deseo, ellos mantienen sus objetivos a toda costa al punto de ocupar el podio entre los más caprichosos.

Escorpio: No pueden soportar un no como respuesta, menos aun si se trata de cuestiones en las que ellos están convencidos de que tener razón, algo que suele pasar. Aunque no tienen un carácter excesivamente fuerte, siempre buscarán conseguir aquello que se proponen y pueden ser algo tercos en esta actitud. Si no consiguen lo que quieren, están preparados para la pelea. Una vez que consiguen eso que buscan, lo cuidan como nadie.