Mendoza sigue dilatando la inauguración del Centro de Trasplante de Médula Ósea

Mendoza es una de las provincias referentes en cuanto a trasplantes y ablaciones pero actualmente, quienes padecen enfermedades como leucemias, linfomas y otras inmunodeficiencias combinadas que requieren un trasplante de médula ósea, deben viajar a Córdoba o Buenos Aires para realizar el procedimiento. A pesar de los anuncios realizados el año pasado en relación a la inauguración de un Centro de Trasplante de Médula Ósea, no hay fechas precisas sobre la concreción de dicho espacio.

En caso de requerir este trasplante, sólo uno de cada cuatro pacientes cuenta con una persona compatible dentro de su grupo familiar mientras que los otros tres necesitan recurrir a un donante no emparentado cuya búsqueda se realiza a través de los registros de donantes existentes a nivel nacional y luego incorporados en la Red Internacional que nuclea a 73 países y cuenta con 39 millones de donantes.

Una de las principales dificultades que atraviesan los pacientes, además de la compatibilidad, es la ausencia de un centro de Trasplantes de Médula Ósea. "Fui diagnosticada en 2016 y al año siguiente me trasplantaron con mi primo hermano. Tomé contacto con toda esta realidad y con la carencia en Mendoza en relación al centro de trasplante de médula. Las personas que requerimos de un trasplante nos vemos obligados a irnos de la provincia como mínimo por 1 mes en los casos menos graves, en mi caso estuve fuera de mi casa 3 meses", destacó Silvia Ponce, fundadora y miembro de la Fundación de Trasplantes de Médula Ósea.

Los mendocinos que padecen una enfermedad que requiere un trasplante de médula tienen que atravesar largos procesos para hacer efectivo el tratamiento, sumado a una logística y costos mayores en comparación con aquellos que viven en provincias donde existen centros de trasplante.

Para acceder al procedimiento, los pacientes deben viajar junto a un acompañante a La Plata, Córdoba o Buenos Aires, que son los lugares que cuentan con la infraestructura y personal capacitado para realizar el trasplante y los controles posteriores que pueden durar semanas según la recuperación. "A nivel emocional, familiar y laboral es un trastorno enorme...", agregó Silvia.

Al ser consultada por el proyecto que se anunció el año pasado en relación a la creación de un Centro de Trasplantes de Médula Ósea de gestión pública, la directora del Incaimen Cecilia Quiroga explicó: "Es un proyecto que se viene trabajando, los tiempos se extienden debido a las especificaciones que pide la Dirección científico técnica del Incucai, hay muchas evaluaciones que deben rectificarse y cosas que se deben hacer. Estamos trabajando para que el centro se habilite".

Los trasplantes en números

La creación del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea permitió la incorporación de nuestro país en el Registro Internacional. "Esto permitió que 1.376 argentinos que no tenían donantes compatibles en su grupo familiar pudieran acceder al trasplante con una persona no pariente. El registro argentino aportó 352 donantes de los cuales 201 fueron pacientes de argentina y el resto extranjeros", destacó Quiroga y agregó: "El Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea que existe en Argentina por medio del Incucai tiene como objetivo garantizar que todos los pacientes con indicación de trasplante de médula puedan ser tratados en nuestro país sin tener que viajar al exterior".

En la provincia de Mendoza se realizaron un total de 13 trasplantes de médula ósea durante el 2021, según las estadísticas que posee el Incaimen de aquellos pacientes que no tienen obra social y realizan los tratamientos en los efectores públicos de salud. En el primer trimestre de este año se han realizado un total de 5 trasplantes de los cuales 2 fueron pediátricos. "Seguramente llegaremos a atender a 16 pacientes con cobertura pública exclusiva. Si el paciente tiene obra social no pasa por Incaimen por lo que no tenemos estadísticas de la totalidad de los trasplantados", agregó Quiroga.

Proyectos de gestión privada

Mendoza es pionera en cuanto a trasplantes de órganos y tejidos pero en lo referido a médula ósea la situación es compleja ya que la concreción del Centro de Trasplantes de Médula Ósea de gestión pública se dilata en el tiempo a pesar de que durante el 2021 se esperaba poder abrir dicho espacio en el mes de diciembre. Por esa razón y teniendo en cuenta que es una problemática que afecta a decenas de familias, surgieron otros proyectos del ámbito privado que buscan dar respuesta a esta carencia.

La Fundación de Trasplante de Médula Ósea surgió en el 2018 como iniciativa de la médica hematóloga Graciela Salinas y las abogadas Claudia Paniccia y Silvia Ponce. Los objetivos de la fundación son impulsar y habilitar en Mendoza un centro de trasplante de Médula Ósea que funcionará para toda la región de Cuyo acompañando a los pacientes de manera integral en todo el procedimiento desde el diagnóstico de la enfermedad.

"Estamos avanzando en un proyecto con una clínica privada de Mendoza ya que en el sector público no pudimos concretarlo", destacó Ponce.

La importancia de sumar donantes

A nivel nacional, Mendoza ocupa el cuarto lugar en cuanto a donantes, con un promedio de 76 cada 10 mil habitantes superando el promedio nacional que es de 65 cada 10 mil. Sin embargo, desde el Incaimen insistieron en la importancia de concientizar para aumentar la cantidad de donantes. "Es un número bajo teniendo en cuenta que es muy difícil lograr la compatibilidad de los donantes con la persona que requiere un trasplante. La compatibilidad es de 1 en 40 mil", destacó Marcela Conna, coordinadora de Médula Ósea de Mendoza.

En Argentina actualmente hay 321.760 donantes de médula ósea y en Mendoza se encuentran registradas 14.600 desde el 2003 a la fecha. La inscripción en el registro es idéntico al que se realiza para una donación de sangre común y sólo requiere un consentimiento informado previo que permite realizar el análisis del código genético a la muestra que luego será cargada a la base informatizada del registro nacional.

"Entre la inscripción y la donación puede pasar mucho tiempo, el donante será contactado solamente si es 100% compatible con un paciente. La compatibilidad se determina a partir del análisis de la unidad de sangre; en el que se estudia el código genético de las células en relación al de los posibles receptores", agregó Conna.

La provincia de Mendoza cuenta con 17 centros de captación, el procedimiento para la donación de médula es sencillo para el donante ya que puede elegir el método de extracción de las células. Por un lado se encuentra la punción en los huesos de la cadera o por aféresis que es una práctica ambulatoria en la que se aplica una vacuna diaria en el brazo durante 5 días para estimular la salida de células al torrente sanguíneo y así extraerlas de las venas.

Los requisitos para ser donante de sangre son los siguientes: tener entre 18 y 65 años (concurrir con DNI); no haber padecido hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

La donación de médula ósea se rige por el principio de solidaridad internacional. Toda persona inscripta en el Registro Argentino está dispuesta a donar a cualquier persona del mundo que lo necesite. Cabe destacar que la inscripción es un acto voluntario, por lo tanto todo donante puede cambiar su decisión cuando lo desee, comunicándose con el Registro para su remoción.

"Le pedimos a la comunidad que se acerque a realizar el registro en el Incucai para aumentar el número de donantes, pueden hacerlo en alguno de los 17 centros de captación de donantes que posee la provincia", agregó Claudia Tobal, jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital Carrillo. En dicha institución, mañana con motivo del festejo del Día Nacional del Donante de Médula Ósea, se realizarán actividades de concientización tendientes a fomentar la donación por parte de la sociedad.