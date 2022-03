Alarma por una nueva modalidad de estafa a través de redes sociales

En los últimos días diferentes personas fueron víctimas de lo que sería una nueva modalidad de estafa a la que es necesario estar atentos para no caer. Las denuncias se hicieron por Instagram y evitarlas es sencillo, teniendo en cuenta algunas advertencias.

Las víctimas de esta nueva forma de engaño son dos: una persona a la que le hackean su cuenta y sus contactos. Todo comienza cuando un usuario recibe un mensaje privado de lo que sería una supuesta cuenta oficial de Instagram que advierte: "hemos detectado que subió contenido protegido por derechos de autor. Para que su cuenta no sea eliminada debe completar este formulario" y adjuntan un link. El mensaje puede estar en español o en inglés, como en este caso:

Los mensajes suelen llegar como "solicitudes", no a "principal".

Cuando el usuario, asustado por la posibilidad de quedarse si su perfil, ingresa a link completa una serie de datos y deja en manos del estafador toda su información personal. Entre otras cosas, piden la contraseña y el mail de acceso a la cuenta, que la víctima entrega, creyendo que se trata del equipo técnico de Instagram.

Así, el nuevo "propietario" accede y cambia la clave y el correo electrónico de recuperación de cuenta, desactivando el acceso al dueño original. Hecho eso, envía un mensaje privado a los contactos frecuentes con algún engaño. Suelen redactar un mensaje en el que argumentan que han tenido un inconveniente personal de urgencia, que está en un apuro y que necesita dinero. Les dan un número de cuenta y esperan a que el contacto envíe la plata.

La nueva víctima, que entiende que está hablando con su amigo, toma ese número de cuenta y hace un depósito, sin advertir que está cayendo en una nueva modalidad de estafa. Mientras que el propietario original de la cuenta, cuando advierte el robo de su perfil, sólo puede avisar a sus contactos por otras redes sociales.

Para evitar esto es muy importante, en primer lugar, conocer esta nueva modalidad de estafa. Luego, tener calma al recibir cualquiera de estos dos mensajes y pensar con la cabeza fría, tanto si es una víctima o la otra.

Quienes reciban un supuesto mensaje privado de Instagram tienen que saber que la plataforma no se comunica de este modo con sus usuarios. Mientras que quienes reciban un mensaje en el que un contacto les pide dinero deben buscar otras vías de comunicación con so conocido, sea por Whatsapp, correo electrónico o llamada telefónica. Allí se podrá advertir a la persona de que su cuenta fue robada y esta a su vez podrá alertar a sus contactos para que no caigan en esta estafa.