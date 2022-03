Sofía Grangetto, la reina designada por el municipio, estará en la Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central

Si bien desde el gobierno provincial quieren terminar con la polémica en torno a la reina de Guaymallén, la realidad es que el tema está instalado y hoy la pregunta es qué pasará con Sofía Grangetto y su participación en Vía Blanca, el Carrusel y el Acto Central.

Esto, a partir de que no está asistiendo a los eventos del calendario de actividades de las reinas departamentales, ni tampoco está conviviendo con las otras soberanas en el hotel Fuente Mayor, a donde ingresaron el lunes 28 de febrero para realizar todos los eventos y las charlas juntas.

No obstante, según confirmaron desde el municipio que gobierna Marcelino Iglesias, “Sofía asistirá a la Vía Blanca, Carrusel y Acto Central”, así que los guaymallinos podrán ver a su representante allí.

Asimismo, el director de Producción Cultural y Vendimia, Pablo Moreno, expresó que “hasta ahora todos los departamentos confirmaron presencia”.

Sofía no estuvo cómoda en la Bendición de los frutos.

Tras declaraciones de Grangetto, expresando que la Justicia la obligaba a estar y que iba a hacerlo a su manera, no es claro si asistirá con atributos o no, por ejemplo. Todo da a pensar que no los llevará puestos, ya que está de acuerdo con la eliminación de la figura de la reina.

Tampoco es claro si la noche del Acto Central en el Frank Romero Day va a llevar puesto el mismo vestido que las otras reinas departamentales, que les entrega la provincia, o si irá con algo distinto, para marcar la diferencia. En principio, al asistir, participaría en la elección.

Desde el municipio evitaron dar precisiones sobre estos puntos, aunque aclararon que en el carro su representante va a estar acompañada de “cultores del trabajo”, y no por la corte 2020.

Esto era de esperarse ya que Julieta Lonigro fue reina por Las Cañas ese mismo año. Además, muchas de las integrantes de la corte de Grangetto demostraron su apoyo a la primera, reconociéndola como la Reina de Guaymallén 2022, y no a Sofía.

Una última pregunta queda en el aire: ¿qué pasará si la noche del 5 de marzo es elegida Reina Nacional de la Vendimia 2022? Porque la posibilidad está.

Según el reglamento, una representante que ya participó en una elección, no puede volver a hacerlo, pero por el momento es ella quien asistirá esa noche.