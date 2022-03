Por temor a represalias, hay miedo para exponer el deterioro de las escuelas

“En nuestra escuela los chicos tienen que asistir a clases con baldosas que se despegan del suelo; hemos pedido muchas veces que se hagan arreglos pero nadie nos da una respuesta. Y eso es lo mínimo que necesitamos mejorar. Nos falta mobiliario, materiales y arreglos de toda clase”, remarcó la maestra de una escuela primaria mientras avanzaba entre la multitud con un cartel en mano que rezaba “el Gobierno no nos escucha”.

En la multitudinaria marcha que el lunes 21 de febrero, “inaugural” del año lectivo en Mendoza, el pedido de los educadores mendocinos no solo giró entorno de las mejoras salariales. Los docentes, que coparon las calles a lo largo de más de cuatro cuadras, manifestaron además que el Gobierno de Rodolfo Suarez no ha atendido a sus pedidos para mejorar el escenario en el que más de medio millón de estudiantes toman sus clases.

El techo se cayó en la escuela India Magdalena de Lujan de Cuyo. Aún están las maderas con clavos en el patio

Dos días más tarde, la tormenta que vino acompañada de granizo de gran tamaño, dejó en evidencia que en buena parte de las instituciones las carencias son notorias. En otro tanto, la piedra solo vino a plantear un panorama aún más complejo de que ya venían arrastrando desde 2021 o antes.

En la escuela Provincia de Córdoba (ubicada en Guaymallén), por ejemplo, los cientos de alumnos que allí asisten aún no han podido volver a clases como consecuencia de la falta de agua ocasionada por la rotura de caños. En otras, la falta de baños llevó a que los estudiantes tuvieran utilizar los baños químicos que se habían instalado de manera provisoria.

La escasez de sillas, mesas y pizarrones es otro aspecto que directivos y docentes recalcan, aunque aseguran que no pueden abrir la boca ni contar lo que sucede en los colegios. La sensación es la de estar silenciados por una mordaza sujetada por el miedo a perder su trabajo, a empañar su trayectoria, a ser marcados “de cerca” por las autoridades o perder cargos.

Miedo que es compartido por los mandos superiores e inclusive, por los padres. Las puertas de las instituciones se cierran ante cualquier consulta que pudiese “incomodar” para transmitir una realidad que en otros contextos es expuesta de manera más explícita, tal como sucedió en la marcha del 21.

Sentada en la puerta de una escuela primaria ubicada en Dorrego, Guaymallén una mamá espera la salida de su pequeña hija. Cuenta que sabe que en el colegio ha habido varios inconvenientes con los baños, pero no sabe con exactitud si su pequeña puede contar con un lugar seguro y que no sea compartido por los más de 200 chicos que allí asisten. “No sé si ya están arreglados, sé que el año pasado hubo una manifestación por ese motivo. Le pido que mi nombre no salga”, dice la mujer que teme que si “habla dejen a su niña sin el banco”.

Hay colegios en los que si no fuese por la voluntad de los docentes, directivos y las familias, no sería posible, por ejemplo, contar con una tela media sombra en el patio para hacer actividad física. Rifas, bingos y ferias de plato son organizadas para poder lograr hacer aquellas reparaciones menos costosas, pero que para las comunidades educativas, implican un gran esfuerzo. Como el que los docentes hacen al sacar de su bolsillo para la compra de materiales básicos para dar las clases. En varios jardines de infantes, por ejemplo, las “seños” llaman a colectas solidarias a través de sus redes sociales para poder tener elementos didácticos y mejorar la enseñanza de los más pequeños. Los techos en varias escuelas están rotos

Pero ni ellas ni quienes educan en los niveles siguientes, no pueden hablar. Hay temor a represalias si alguna institución queda expuesta en sus necesidades. Aseguran que hay edificios con techos que se llueven y que apenas comenzó el año lectivo a principios de febrero, los chicos y los docentes se vieron obligados a compartir aulas en las que ni siquiera había un ventilador para aliviar el agobiante calor. En otros casos, como el de la escuela El Remanso, ubicada en El Carrizal, el techo simplemente, se ha caído y las maderas con clavos aún están en el patio, según denunciaron desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Anemia de datos

Frente a este panorama, desde el Gobierno aún no se han dado a conocer datos respecto de la cantidad de colegios pendientes de arreglos para este año, como tampoco existen detalles de aquellos en los que sí se están haciendo obras. El presupuesto exacto que se destinará este fin también es por ahora, un misterio. La Dirección General de Escuelas (DGE) asegura que ese tema debe ser resuelto por Infraestructura Escolar. Desde esa área aclararon por su parte, no detallaron el total de escuelas que están siendo arregladas y en cuáles aún queda mejorar las condiciones.

En tanto que desde el SUTE, explicaron que recién la semana que viene se darán a conocer los resultados de un relevamiento dirigido a poner sobre la mesa la problemática. Se trata de un cuestionario con 25 preguntas relacionadas con las condiciones generales de cada escuela y las necesidades que se plantean en cada caso.

“Son varias preguntas que apuntan a saber las condiciones generales. Es un cuestionario amplio que abarca distintas dimensiones, como limpieza de tanques, mobiliario, techos, red de agua, luz y electricidad. Las condiciones de los baños, las aulas y las redes de cloacas, entre otros aspectos, son algunos de los puntos que vamos a pedir que respondan”, dijo Gustavo Correa, secretario adjunto del gremio docente.

Responsabilidades compartidas

Una vez que el SUTE cuente con un diagnóstico sobre los arreglos que necesitan las escuelas de Mendoza, se solicitará a los intendentes la intervención para realizar una parte de ellos. Lo cierto es que por ahora, según destacó Correa, sigue la discusión para saber si es legítima la decisión del Gobierno para destinar fondos nacionales derivados de la coparticipaciòn que no eran en principio, para ser derivados a infraestructura escolar. "Cada municipio firmará un convenio con la DGE. Pero en realidad todavía es confuso cuál será la injerencia en cada caso", dice Correa.

Por eso, justamente, el interrogante que quedará por resolver será definir los criterios con los cuales se evaluará quién se hace cargo de determinada parte de los arreglos. Desde los más livianos. como el mantenimiento del pasto en los patios que aún no cuentan con baldosas o las reparaciones menores de electricidad o gas, hasta las reparaciones más complejas tendrán que ser primero, seleccionadas ya sea por el estado municipal o el provincial.

En el medio, los alumnos, docentes y directivos seguirán a la espera de las determinaciones. Otro desafío será además, que los educadores se sientan menos presionados al momento de plantear sus necesidades.