Lucila, de Godoy Cruz: “Toda candidata tiene la capacidad y posibilidad de poder ganar”

La soberana godoicruceña 2022, Lucía Baigorria, se convirtió en la primera reina departamental en ser completamente elegida en forma virtual, primero distrital y luego del municipio.

La joven tiene 20 años y estudia Abogacía en la Universidad Nacional de Cuyo. Y, si bien siempre tuvo la intención de presentarse, otros objetivos prioritarios en su vida llevaron a que postergara hacerlo.

Su proyecto para este año está relacionado con la inclusión, ya sea para ejecutarlo en el departamento o en la provincia, si es elegida Reina Nacional.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de presentarte para reina?

- Desde pequeña tuve el sueño de ser reina de la Vendimia, a medida que pasaba el tiempo se fue postergando por otras metas. Mi familia me ayudó a impulsarme para poder completarlo, no simplemente representar la Vendimia, sino el sueño de poder ayudar a la gente.

- ¿Tenés algún proyecto para tu año de reinado? En caso de que así sea ¿de qué se trata?

- Sí, por supuesto que hay proyectos. Para el departamento cuento con el proyecto llamado ‘Caminando hacía una inclusión e integración educativa’ que atraviesa y promueve la problemática actual de la educación. Así mismo se lleva a la propuesta nacional.

- ¿Cómo están tu familia y amigos con todo esto?

- Mí familia se encuentra extasiada, feliz y ayudando con todo el corazón y fuerza para poder impulsarme. Al igual que mis amigos y colegas, poniendo su compañerismo para poder lograr sumar energías y fuerzas.

- ¿Qué expectativas tenés para el sábado? ¿Cómo estás pasando la convivencia?

- Las expectativas son altas, buenas, pero con la esperanza de que muchas cosas sucedan, toda candidata tiene la capacidad y posibilidad de poder ganar, como no. Pero sé y soy consciente que no se gana ni se pierde, sino que es una o dos son las que tienen mayor posibilidad de poder hacer llegar a ganar. La convivencia es muy buena y tranquila, mejor de lo que muchos se esperan y podrían pensar, si bien se trata de compartir, disfrutar y no volverlo una competencia. Siempre con respeto y felicidad. Tenemos un grupo muy lindo, muy unido.

- ¿Hacés alguna otra actividad fuera del estudio/trabajo? ¿Desde cuándo?

- Actualmente no, hace tiempo realizaba deporte y entrenamiento, hacía vóley, pero por circunstancias de la facultad tuve que suspender. Obviamente, con las ganas de volver siempre.

- ¿Algo más que quieras compartir?

- Sería bueno poder recalcar, y remarcar con mucho vigor, la importancia de celebrar, de demostrar el verdadero trabajo y esfuerzo que dedican muchas personas para poder volver a vivir la magia de una tradición, muy importante para muchos mendocinos y personas externas. Son ellos y por ellos que deben dar grandes demostraciones de fortaleza, cultura y esfuerzo. El hecho de enfocar lo que no es necesario o lo controversial es lo que nos hace perdernos como personas que realmente queremos demostrar al mundo lo que es Vendimia y Mendoza.

- ¿Algún mensaje para tu pueblo?

- Quiero que sepan que haré lo posible para poder ganar su confianza y demostrarles de que soy capaz, de ser su voz y poner un oído para poder entender, saber y ayudarlos con lo que realmente necesitan, como ciudadanos, como pueblo y como personas. Haré marcar la igualdad y equidad de la mejor manera que nos favorezca y nos haga crecer a todos. Yo también soy mendocina, también soy ciudadana, también soy vecina y también soy persona, les demostraré mí empatía y esfuerzo como realmente esperan y necesitan.