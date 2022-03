Gestación por sustitución: tres familias unidas por el sueño de la paternidad

La “gestación por sustitución” o subrogación de vientre es una técnica de reproducción asistida que permite que una persona gestante lleve adelante el embarazo de otra persona. La historia de Mónica puede servir como disparador para las parejas que se ven imposibilitadas para gestar y desean cumplir el sueño de ser padres o madres.

Mónica Riveros es paraguaya y está casada desde hace 21 años con Gabriel. La pareja vive en Buenos Aires junto a sus 6 hijos, de los cuales 4 son biológicos y 2 se encuentran en guarda legal. Desde muy chiquita tenía el deseo de convertirse en madre, ese recuerdo junto a su experiencia como mamá de una familia numerosa hizo que comenzara a investigar sobre la subrogación de vientre. En ese momento se lo comentó a su esposo y decidieron encarar el proyecto juntos.

"En abril del 2020 en plena pandemia a través de una publicación de Facebook tuve contacto por primera vez con información sobre subrogación solidaria en Argentina, era algo que siempre me llamó la atención pero pensé que sólo era para ricos y famosos que iban a Estados Unidos o otros países a realizar ese sueño", contó Mónica.

El tema despertó su curiosidad y entró en un grupo de personas que se ofrecen para cumplir el sueño de las parejas que se ven imposibilitadas para tener hijos. "Me parecía algo maravilloso cumplir el sueño tan grande de alguien. Hay muchos hombres y mujeres que, por diferentes enfermedades o situaciones no pueden llevar un embarazo, hay matrimonios igualitarios que desean ser papás", destacó y agregó: "La gestación solidaria es llevar un embarazo sin intención de procreación y el bebé genéticamente no tiene nada mío".

Mónica y Gabriel junto a sus seis hijos

Después de leer muchas historias que las parejas compartían a través de las redes sociales, tuvo la necesidad de ayudar a otros a cumplir el sueño de tener un hijo usando su cuerpo. "Pensé que la edad sería un inconveniente pero no fue así, tenía todos los requisitos y eso me puso muy feliz. Había tantos casos y tantas historias que no sabía cómo elegir a alguien a quien hablarle", dijo.

"En el grupo de Facebook encontré el mensaje de Damián buscando una persona que los ayudará a él y su pareja a ser papás. Su mensaje era muy corto y simple, me llamó la atención la sonrisa que tenían los dos y decidí contactarlos", explicó.

La decisión de Mónica fue consensuada, tanto sus hijos como su marido acompañan el proceso de gestación y son actores fundamentales de esta etapa que los tiene como protagonistas junto a Damián y Facundo, los papás del bebé que crece en la panza de la mujer, quienes forjaron un fuerte vínculo con la familia.

Damián y Facundo en el día de su casamiento junto a Mónica

"Elegir a dos personas del mismo género fue una decisión muy personal y me llena el alma de orgullo. Uno de mis hermanos es gay y es una de las personas que mas amo en el mundo, es un ser de luz que siempre luchó por ser él mismo. En silencio siempre traté de protegerlo ya que vengo de una cultura muy machista, ellos tienen todo el derecho de ser felices y formar una familia", dijo.

Para llevar a cabo el proceso de subrogación de vientre es necesario acreditar una serie de condiciones psicológicas y médicas que tienen como fin garantizar que la persona gestante tenga buena salud física y psíquica, que no haya aportado sus gametos; que no se haya sometido a un proceso de gestación por sustitución más de dos veces y que, al menos, tenga un hijo propio. A lo que suma que el o los comitentes estén impedidos de concebir o de llevar un embarazo a término.

Mónica junto a su marido Gabriel

Mónica es consciente de lo que significa ser una mujer gestante y destaca que el proceso no sería posible sin un acompañamiento psicológico por parte de profesionales y el amor del entorno. "El cariño está presente en todo momento, sabés que ese bebé no es tuyo y que sólo lo estás cuidando el tiempo necesite para llegar al mundo sano y fuerte. Dami y Facu son sus padres y estarán presentes en el momento de su nacimiento, en ese momento termina mi misión pero el vínculo quedará para siempre", dijo y agregó: "El día a día en casa lo vivimos de una forma normal con la diferencia que sabemos que este bebé no nos va a acompañar mucho tiempo. Mi esposo e hijos me cuidan de la misma forma que me cuidaron durante los embarazos de mis hijos".

La primera transferencia embrionaria se realizó en abril del 2021, el procedimiento consiste en la implantación de un embrión conformado con material genético proveniente de los futuros progenitores, en este caso de Damián y de la persona que dona sus óvulos. "Fue una experiencia fallida y nos pusimos muy mal pero decidimos bajar los brazos e intentamos nuevamente en noviembre, donde finalmente el test de embarazo dio positivo", contó.

El acompañamiento de los afectos en estos procesos es clave, tanto Mónica como Damián y Facundo contaron con el apoyo incondicional de Leticia y su familia, quien fue y sigue siendo un sostén fundamental. "Leticia fue nuestro apoyo emocional, la que nunca nos dejó bajar los brazos, somos 3 familias en este sueño donde yo presto el cuerpo pero somos todo un equipo...", dijo Mónica.

Mónica junto a Leticia

La información sobre la subrogación de vientre es escasa, las dificultades en torno a los procedimientos legales de acuerdo a la provincia de residencia en ocasiones demora un proceso que está dirigido a personas con contraindicaciones de gestación por posibilidad de empeoramiento de condición médica existente, pacientes con historia de fallos reproductivos a repetición, parejas del mismo sexo y familias monoparentales.

"Es una lastima que este tema sea desconocido en Argentina ya que hace mas de 20 años que se puede hacer y los costos son muchos más bajos que en otros países. Me gustaría trasmitir mi experiencia para que llegue a más gente y quizás con eso muchos sueños se hagan realidad", dijo Mónica y agregó: "En mi vientre llevo un bebé que fue soñado y deseado, mi misión es cuidarlo por 9 meses, después tiene una familia gigante que lo está esperando con lágrimas de felicidad".