Debbie Harry, una artista para enamorarse

La semana pasada me devoré la serie de Hugh Hefner, el creador de la revista Playboy. Sobre todo en los primeros capítulos banqué mucho a este personaje que en los años 50 decidió romper con varios tabúes de la sociedad americana y creó una revista diferente, que no solo mostraba una mujer desnuda por número, sino que defendía los derechos civiles, hablaba de jazz, lograba que mejores escritores publicaran artículos y contaba con entrevistas donde famosos como Lennon o Miles Davis se animaban a sacarse el casete y hablar en serio de temas como adicciones o racismo. Obviamente dejó de ser una revista y con el tiempo pasó a ser un mundo en sí mismo que iba de clubes a productoras de cine, transformándose en una de las marcas más famosas nivel Coca Cola o Apple.

Después de ver la serie, seguí leyendo de famosos o pre famosos que fueron parte de ese mundo y me encontré con la artista que quiero recomendarte hoy, la bella, rockera y mágica Debbie Harry. Me enteré de que antes de empezar con su banda Blondie fue modelo, artista plástica con Warhol, secretaria en la BBC y hasta estuvo en una banda de folk. Y también tuvo su entrevista para ser conejita del Club de Playboy de Nueva York. Las conejitas eran meseras exclusivas lookeadas como el logo de la revista, que se dedicaban a servir tragos a los famosos y socios de los varios clubes que tenía Playboy. Duró 9 meses como conejita, después se enganchó con las drogas y finalmente se enganchó con un guitarrista llamado Chris Stein para formar Blondie.

Debbie Harry fue conejita de Playboy por 9 meses

En el artículo de David Byrne, ya te conté de las bandas de Nueva York que salieron en mitad de los 70 y que fueron parte del CBGC. Hoy me gustaría recomendarte a Debbie Harry, que fue parte de la banda Blondie, y que arrancaron en esa época.

Quise escribir este artículo porque siento que si bien hay varios temas conocidos de ella, como que la gente no la tiene mucho.

A mi siempre me gustó más ella que la banda. En realidad siempre estuve enamorado, me parece la más linda y lejos la que tiene más onda de la historia del pop y rock. Más que Madonna, Gwen Steffany, Joan Jett o nuestra Fabi. Debbie es hermosa y su música también. Fue influencia con su música pero también con sus diferentes looks a lo largo de los años. Sin Debbie Harry, por ejemplo, no habría Madonna, dicho por ella misma. No sé si es bueno o malo pero es un dato de una gran influencia que tuvo en muchísimos artistas que surgieron en los años 80.

Hay bandas que a uno ya le gustan por el look o por lo que dicen de ellos y recién después escucha su obra. Y eso me pasó con Blondie.

Debbie Harry tuvo gran influencia en muchísimos artistas surgidos en los 80'

Tiene tres nombres: el de nacimiento, que es Angela Trimble; el de adopción, que es Deborah Ann Harry, y también está Blondie, que es el nombre de su banda pero es casi como su apodo. De hecho le pusieron así a la banda por cómo una vez un camionero le mandó un piropo (Ni idea qué piropo pero podría haber sido cualquier como éste: "Hey Blondie! si la belleza fuera un delito, te hubiesen dado cadena perpetua!").

También se dice que les cerraba a la banda que Blondie empiece con B porque en esa época, pequeño o pequeña joven, cuando ibas a la disquerías, los discos estaban ordenados alfabéticamente y les cerraba estar bien cerca de los Beatles. La banda liderada por Debbie

Seguramente la oí por primera vez de chico en los años 80 con "Heart of glass", que debe ser el tema que todo el mundo conoce aunque varios no les interese quien lo canta. Un himno de fines de los años setenta pero bien actual. Es raro que no te guste o no te suene o no te haga mover la patita para bailar, para andar en bicicleta o para ir al trabajo de buen humor. Yo lo escuché en la radio mil veces y recién cuando vi de adolescente el video en la tele, seguramente en algún programa de clásicos de MTV, me enamoré de ella y empecé a buscar más temas de su banda empezando por un "Grandes éxitos" en CD lleno de temas grabados hace más de quince años. Si aún no sabés de qué canción hablo, mirá el video para que te salga un ¨ahhhh si si¨.

Históricamente esta canción para la banda fue clave para el éxito masivo y a nivel sonido fue muy novedoso y super jugado. En esa época de punk donde se movía Blondie, escuchar música dance era pecado. Y hacerlo era ya una herejía. Debbie Harry no le importó el qué dirán y grabó este hitazo que tuvo varios partos, pasó de ser un lento, luego un reggae, hasta que un genio y jugado productor le metió la música disco, y logró que rápidamente sea número uno en todo el mundo, aunque se coma rechazos de sus fans y de hasta su batero que al principio se negaba a tocarla en vivo pero cuando apareció la biyuya se acostumbró a tocarla. El tema al comienzo se llamaba "Once I had a love" y va a ir a la playlist al final, para que escuches la diferencia entre una y otra.

Por último, este tema me parece que también es importante porque define la música de su banda que es inclasificable ya que tiene punk rock, pop, reggae, rap, electrónica y otros sonidos que son parte e inicio de la movida New Wave de esa época.

Por eso, si querés temas medio Beach Boys-ramoneros, tenés "In the sun".

Si querés algo bien pop y arriba, ponés el hitazo "Call me".

Si querés un buen reggae, tenés el perfecto "The tide is High".

Si querés un tema que suene a esas canciones pegadizas de los años, 50 tenés "Denis".

Si querés escuchar uno de los primeros raps que se grabaron en la historia, existe "Rapture".

Si querés bailar un lento bien pegado, podés escuchar "In the flesh".

Si querés bailar un anticipo de lo que se venía en música electrónica, le das a todo volumen a "Atomic".

Si querés poguear fuerte, existe "One way or another", que si te acordás era el que ponía el gran Jorge Guinzburg en el famoso pogo de las 12 del mediodía que hacían en vivo en su gran programa "Mañanas informales".

A Argentina vino, que yo sepa, dos veces: una para un Personal Fest cuando Blondie había resurgido del olvido con un disco nuevo y un temazo llamado "Maria". Y hace poco, en 2018, cuando vino con más de setenta años a presentar su último disco del 2017 llamado "Polinator". Lo estoy escuchando por primera vez mientras escribo esto y me gusta mucho. Al menos el primer temazo, podría haber sido hecho en los años 70 tanto musicalmente como por la voz de Debbie, que está intacta. Blondie a los 70, diosa intacta

Belleza, influencia, moda, historia o música. Elegí algunos de estos tópicos para buscarla y googlearla un poco a esta blonda a la que te recomiendo ya mismo para escuchar algo viejo, pero nuevo. Te armé una pequeña playlist de los temas que me gustan a mí y de algunas participaciones que hizo con Iggy Pop, Moby y nuestros Fabulosos Cadillacs.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".