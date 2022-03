Celeste, de Tunuyán: "No dejen de vivir Vendimia porque es hermosa"

El pasado 14 de febrero, Tunuyán coronó a Celeste Bobadilla como su Reina de la Vendimia 2022. La soberana tiene 22 años y representó a Tiro Club Sportivo Tunuyán.

Mientras vive a pleno las actividades junto a las otras representantes departamentales, la joven dialogó con MDZ, compartiendo sus gustos, deseos y lo que proyecta para este año con un proyecto relacionado a familias y discapacidad.

Le gusta andar en 4x4 y, además, vende ropa por medio de las redes sociales. Estas actividades se suman a la que es su profesión principal: cosmetóloga.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de presentarte este año?

- Mirá, fue algo como de ambas partes: del Club que me llamaron y yo que también tenía ganas. Siempre me ha gustado todo lo relacionado al reinado. En 2007 me eligieron Reina Infantil o Florcita de la Cereza, la fiesta se hace en Vista Flores y yo fui la última en ser elegida. Ahora sólo eligen a la reina adulta. Además, en 2016 fui Reina de los Estudiantes por mi departamento.

- ¿A qué te dedicás?

- Trabajo en unos consultorios médicos y me he pedido unos días para poder estar acá cumpliendo con todas las actividades. Y soy cosmetóloga profesional, me recibí en 2019 y también trabajo en esto.

- ¿Cómo viven esto del reinado tu familia y amigos?

- Están todos re emocionados. Estoy recibiendo un apoyo increíble de todos ellos: me mandan fotos y videos de las cosas que están haciendo. Se están divirtiendo, es muy lindo.

- ¿Tenés un proyecto para tu año de reinado?

- Sí, se llama Un Corazón que Incluye y se trata de dictar capacitaciones para familias que tengan una persona con cualquier discapacidad. Las mismas van a estar avaladas por un profesional, con la intención de permitir distintas formas de inclusión, pero también para que sepan cómo gestionar el CUD (Certificado único de Discapacidad). Y queremos que todas las personas con discapacidad puedan estar en talleres recreativos. A veces, cuando invitás a los familiares a estas actividades, como no tienen con dejarlos, no van. Por eso queremos hacer las dos cosas en simultáneo. Al proyecto lo inicié con una asociación de Tunuyán que se llama Sueños de Soles, que brinda contención a estas personas y ellos me van a acompañar.

- ¿Cómo estás de cara a la elección del sábado?

- Realmente es lo que hablábamos con las chicas ayer, porque con todas las actividades que hacemos mucho tiempo de pensar en eso no estamos teniendo (risas). Lo vivimos con mucha ilusión de ver a tanta gente reunida después de dos años. Con algunas de las chicas nos habíamos estado viendo en algunas actividades así que nos conocimos desde hace un montón de tiempo. Se ha hecho un grupo hermoso.

- ¿Hacés alguna otra actividad además de los trabajos que mencionaste?

- En 2018 empecé a competir con mi papá en 4x4, él era piloto y yo copiloto, hasta que empezó la pandemia. Después no he podido seguir haciéndolo, se arman campamentos y compartís con gente del mismo ambiente y es hermoso. Y también tengo un emprendimiento que es un showroom de ropa que atiendo por redes sociales.

- ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la gente?

- Agradecerles e invitarlos, a todos los mendocinos, para que no dejen de vivir Vendimia porque es hermosa, Que lo vivan a full, se integren y se empapen del tema. A mí me pasó que había cosas que no conocía y cuando te metés en el tema ves que realmente es muy lindo. Que participen, que se animen y que disfruten toda esta época.